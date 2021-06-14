«Сегодня конкретно здесь будет заготовлено около 30 литров различных компонентов крови». Как белорусы участвуют во Всемирном дне донора

Новости Беларуси. «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Под таким девизом проходит Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы вносят существенный вклад в это доброе дело.

Несмотря на то, что 2020 год был ковидным, более 90 тысяч человек поделились частичкой себя для спасения жизней других. Наши соотечественники активно сдавали плазму крови для тех, кто сложно переносил коронавирус. В целом в Беларуси около 100 тысяч доноров. Более 67 тысяч добровольцев награждены знаком отличия «Ганаровы донар». В нашей стране активно развивается безвозмездное донорство. Накануне к такой акции присоединились представители Белорусского союза женщин, депутаты, представители профсоюза медиков.

Дмитрий Пиневич: «Безвозмездное донорство отчасти безвозмездное, потому что все равно выплаты происходят»

А уже 14 июня во Всемирный день донора на базе учебного центра Белорусского общества Красного Креста свою кровь сдал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Он отметил, что благодаря новым технологиям потребность в крови при оказании экстренной помощи стала снижаться. Вместе с тем глава ведомства прокомментировал планируемый переход нашей страны на принцип безвозмездного донорства.