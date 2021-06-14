«Сегодня конкретно здесь будет заготовлено около 30 литров различных компонентов крови». Как белорусы участвуют во Всемирном дне донора

Новости Беларуси. «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Под таким девизом проходит Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы вносят существенный вклад в это доброе дело.
Новости Беларуси. «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Под таким девизом проходит Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы вносят существенный вклад в это доброе дело.
Несмотря на то, что 2020 год был ковидным, более 90 тысяч человек поделились частичкой себя для спасения жизней других. Наши соотечественники активно сдавали плазму крови для тех, кто сложно переносил коронавирус. В целом в Беларуси около 100 тысяч доноров. Более 67 тысяч добровольцев награждены знаком отличия «Ганаровы донар». В нашей стране активно развивается безвозмездное донорство. Накануне к такой акции присоединились представители Белорусского союза женщин, депутаты, представители профсоюза медиков.
Дмитрий Пиневич: «Безвозмездное донорство отчасти безвозмездное, потому что все равно выплаты происходят»
А уже 14 июня во Всемирный день донора на базе учебного центра Белорусского общества Красного Креста свою кровь сдал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Он отметил, что благодаря новым технологиям потребность в крови при оказании экстренной помощи стала снижаться. Вместе с тем глава ведомства прокомментировал планируемый переход нашей страны на принцип безвозмездного донорства.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Сегодня конкретно здесь будет заготовлено около 30 литров различных компонентов крови. Мы сможем оказать помощь где-то 70-100 нашим гражданам. Чаще всего это при более плановых на сегодня операциях, при родовспоможении оперативном, при трансплантации различных органов и тканей.
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
За две недели более 600 волонтеров – работников Красного Креста стали донорами или донировали кровь. И сегодня по стране эта работа продолжается, и сегодня 380 человек еще присоединятся к этой группе. Практически тысяча волонтеров именно в акцию «Безвозмездное донорство» станут донорами и непосредственно не словом, а уже конкретным делом внесут свой вклад в эту работу.
Елена Богдан: сегодня у людей есть потребность делать добрые дела
Под знаком донации пройдет вся нынешняя неделя. Для белорусов участие в безвозмездном донорстве – это еще одно подтверждение, что мы хотим жить в мире, спокойствии, помогать друг другу. Для участия в акции приглашают присоединиться всех желающих.