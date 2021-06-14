«Это окончательно, и больше ни с кем не советуйтесь». Александр Лукашенко посетил Оршанский авиаремонтный завод

Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Витебскую область 14 июня посетил предприятия военно-промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Витебскую область 14 июня посетил предприятия военно-промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из точек маршрута Главнокомандующего стал Оршанский авиаремонтный завод. Здесь обновляют все типы воздушных судов. У предприятия нет проблем с загрузкой. Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка – традиционные рынки. В работе и новые контракты. Важнейший показатель того, что дела идут неплохо – желание расширять компетенции. Главе государства рассказали о строительстве нового цеха по ремонту деталей и узлов вертолетов и самолетов. Завершат работы к 2023 году. Что позволит минимизировать всю закупочную часть и создать новые рабочие места. Кроме того, Президенту доложили о дальнейшем развитии аэродрома Орша. Сейчас он «под крылом» Национального аэропорта Минск и готов принимать все типы воздушных судов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не задерживайся со стройкой. Если сможешь усилить по срокам…
Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
Мы будем и хотим закрыть полностью комплекс.
Александр Лукашенко:
Это не хотим, а надо сделать обязательно.
Дмитрий Пантус:
Да, мы это сделаем и будем стараться, чтобы максимально быстро.
Александр Лукашенко:
И думайте по загрузке, чтобы вы могли мне к концу лета, когда я приеду смотреть это поле, что там вырастет, чтобы вы могли сказать, что мы будем делать. Это окончательно, и больше ни с кем не советуйтесь, надо принимать решение.
О необходимости локализировать производство компонентов боеприпасов говорил 14 июня Президент и во время посещения кластера – «Устье» в Оршанском районе.
Александр Лукашенко: почему я уцепился за боеприпасы и оружие – кто гарантирует, что мы не будем воевать?
Эта рабочая поездка стала логичным продолжением рабочей встречи во Дворце Независимости на прошлой неделе. Тогда, принимая с докладом главу военно-промышленного комплекса, Александр Лукашенко заявил о необходимости локализировать производство боеприпасов.