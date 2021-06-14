Елена Богдан: сегодня у людей есть потребность делать добрые дела

Новости Беларуси. «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Под таким девизом проходит Всемирный день донора, который отмечается 14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы вносят существенный вклад в это доброе дело.
Новости Беларуси. «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Под таким девизом проходит Всемирный день донора, который отмечается 14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы вносят существенный вклад в это доброе дело.
В нашей стране активно развивается безвозмездное донорство. Накануне к такой акции присоединились представители Белорусского союза женщин, депутаты, члены профсоюза медиков.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
Очень важно развивать безвозмездное донорство. Мы понимаем, что должна быть ответственность людей и потребность, эта потребность сегодня есть у людей – делать добрые дела. И, наверное, одним из таких наиболее ярких примеров доброго дела является донация крови. Потому что человек делится – на самом деле в физическом смысле, не только в духовном – частицей себя для того, чтобы спасти тех, кому эта помощь нужна больше, чем кому-либо другому.
Под знаком донации пройдет и эта неделя. Планируется, что к акции присоединятся практически все городские, районные и областные организации. Для белорусов участие в безвозмездном донорстве – это еще одно подтверждение, что мы хотим жить в мире, спокойствии, помогать друг другу.
Для участия в акции по безвозмездной сдаче крове приглашают присоединиться всех желающих.