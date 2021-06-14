Елена Богдан: сегодня у людей есть потребность делать добрые дела

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Очень важно развивать безвозмездное донорство. Мы понимаем, что должна быть ответственность людей и потребность, эта потребность сегодня есть у людей – делать добрые дела. И, наверное, одним из таких наиболее ярких примеров доброго дела является донация крови. Потому что человек делится – на самом деле в физическом смысле, не только в духовном – частицей себя для того, чтобы спасти тех, кому эта помощь нужна больше, чем кому-либо другому.