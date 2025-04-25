США угрожают Китаю! Какой план у Си Цзиньпина? Рассказал политолог

Алексей Дзермант, политолог:

В мире сейчас разворачивается глобальная торгово-экономическая война между США и Китаем. Трамп вводит новые пошлины на китайские товары, Китай отвечает зеркально и не собирается уступать давлению, и он начал с помощью дипломатии активно работать с теми, с кем можно вместе противостоять давлению американцев. Поэтому председатель Си Цзиньпин посещал Вьетнам, а китайские дипломаты активизировали работу с Европейским союзом. Но очень важно задействовать сейчас потенциал тех, кто уже вместе с Китаем.

Сотрудничество по политической линии, между партиями – это очень правильное направление, которое соответствует шанхайскому духу – духу сотрудничества, добрососедства и мирного развития. Это особенно важно сейчас, когда мир погрузился в санкционные и тарифные войны, когда на западных и восточных рубежах стран ШОС либо уже идут горячие конфликты, либо создаются новые, которые могут поставить все человечество на грань уничтожения.

Основная их причина – это западный империализм и неоколониализм при главенствующей роли Соединенных Штатов Америки. США продвигают экономическую гегемонию – подавляют своих конкурентов через санкции, искусственные торговые барьеры, несправедливые тарифы, открыто угрожают захватом территорий, торговых путей и логистической инфраструктуры. В то же время в торгово-экономических отношениях между государствами – членами ШОС поддерживается открытая, прозрачная, справедливая и инклюзивная многосторонняя торговая система.

Беларусь видит в ШОС прообраз нового, более справедливого мира, построенного на принципах неделимой безопасности, без разделения и на «высших» и «низших», на тех, кто имеет доступ к технологиям будущего, и тех, кого такого права лишают самоназванные господа.

Республика Беларусь – самый молодой участник ШОС и самый западный из них. Наша страна находится на границе коллективного Запада и коллективного Востока. И наше искреннее желание – жить с соседями в мире и взаимовыгодно сотрудничать.

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы советского народа над нацизмом. История учит нас, что если не быть сильным, если не объединять усилия в экономике, в политике, в сфере безопасности и в гуманитарном сотрудничестве, то империалисты будут расправляться со всеми нами поодиночке, поэтому мы должны объединяться.