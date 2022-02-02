«Сегодня 26 лет, как мы поженились». Какой подарок получили родители девушки, которая спросила у Президента про День отца?

Новости Беларуси. Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Приглашены порядка 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Приглашены порядка 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 февраля Козловы отмечают 26 лет совместной жизни. О том, что их дочь обратится к Президенту и сделает такой подарок, и предположить не могли (подробности здесь).
Инна и Дмитрий Козловы:
– У нас сегодня 26 лет, как мы поженились, обвенчались. Так получилось, так все сложилось.
– И вот нам дочка сделала такой подарок.
– Это не только дочка. Это весь наш белорусский народ и наш замечательный Президент, который так по-отцовски ее выслушал.
Национальные, культурные, исторические мотивы повсюду не дают ни на минуту забыть, что все это сделано руками белорусов и из белорусских материалов. Самые ценные кадры уже разлетелись по соцсетям. Ведь фото из белорусского Дворца Независимости уже традиционно входят не только в мировую и общенациональную, но и личную историю тех, кто здесь побывал.
Помните девушку, которая рассказала на Послании о своей мечте? Продолжение читайте здесь.