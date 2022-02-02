«Сегодня 26 лет, как мы поженились». Какой подарок получили родители девушки, которая спросила у Президента про День отца?

Новости Беларуси. Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Приглашены порядка 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 февраля Козловы отмечают 26 лет совместной жизни. О том, что их дочь обратится к Президенту и сделает такой подарок, и предположить не могли (подробности здесь).

Инна и Дмитрий Козловы:

– У нас сегодня 26 лет, как мы поженились, обвенчались. Так получилось, так все сложилось.

– И вот нам дочка сделала такой подарок.

– Это не только дочка. Это весь наш белорусский народ и наш замечательный Президент, который так по-отцовски ее выслушал.