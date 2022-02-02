Очередь растянулась на 16 км. Почему многотысячное скопление грузовиков на белорусской границе невыгодно самому ЕС?

Новости Беларуси. Свыше 4 000 грузовиков скопились на границе Беларуси с Евросоюзом. Заторы только растут, а водителям приходится проводить в ожидании больше пяти суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое загруженное – литовское направление, а самый, можно сказать, «стоящий» пункт пропуска – на польском («Берестовица» – «Бобровники»). Он не рассчитан на такой грузопоток, ведь есть более крупный («Брузги» – «Кузница»), но его поляки в одностороннем порядке закрыли. Что из этого вышло и почему от таких мер страдает сам Евросоюз – в репортаже Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Здесь можно говорить о настоящем транспортном коллапсе. Очередь перед небольшим пунктом пропуска «Берестовица» растянулась на 16 километров. Фуры стоят уже даже в Волковысском районе. И это еще не конец очереди. Перевозчики здесь из стран СНГ и Евросоюза. Простой на границе грозит штрафами за неустойку. Товары вовремя не приезжают в организации и на предприятия, а для водителей сутки в очередях – это потеря заработка, ведь рейсов в месяц становится меньше. Да и стоять без элементарных удобств малоприятно.

С момента закрытия в одностороннем порядке сопредельной стороной пункта пропуска «Кузница», он смежный с «Брузгами», где самая высокая на польском направлении пропускная способность – больше 1 000 грузовиков в сутки, осталось два – «Козловичи» и «Берестовица». Последний не рассчитан на такой грузопоток. И если белорусская таможня усилила смены, то польские коллеги не выполняют договоренности.

Николай Богалейша, заместитель начальника таможенного поста «Берестовица»:

Белорусская сторона ежесуточно оформляет порядка 500 и более грузовых автотранспортных средств. На выезд из Республики Беларусь в Республику Польша следуют более 300 транспортных средств. Это та цифра, которую может взять польская сторона. А ведь от такого подхода страдает и европейский бизнес. По подсчетам аналитиков, один день простоя грузовика обходится минимум в 500 евро.

Александр Журавлев, водитель:

Люди должны понимать, что от нас, водителей, много зависит – экономика зависит. Те же продукты, те же товары – это все мы возим. Некоторые водители в надежде обойти транспортный коллапс выбирают прибалтийское направление, но и там сегодня, 2 февраля, заторы. Когда очереди пойдут на уменьшение, прогноз никто не дает.