Помните девушку, которая рассказала на Послании о своей мечте? Президент сдержал своё слово

Новости Беларуси. Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Приглашены порядка 70 человек. Для многих сегодняшнее событие стало полной неожиданностью, ведь инициатива исходила от обычной девушки из Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анна Козлова не постеснялась попросить у Президента сделать такой подарок своей семье и студентам своей альма-матер.

2 февраля Козловы отмечают 26 лет совместной жизни. О том, что их дочь обратится к Президенту и сделает такой подарок, и предположить не могли (подробности здесь).