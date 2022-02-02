Прямой эфир

Помните девушку, которая рассказала на Послании о своей мечте? Президент сдержал своё слово

02 февраля 2022 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Приглашены порядка 70 человек. Для многих сегодняшнее событие стало полной неожиданностью, ведь инициатива исходила от обычной девушки из Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Козлова не постеснялась попросить у Президента сделать такой подарок своей семье и студентам своей альма-матер.

Помните девушку, которая рассказала на Послании о своей мечте? Президент сдержал своё слово-1

2 февраля Козловы отмечают 26 лет совместной жизни. О том, что их дочь обратится к Президенту и сделает такой подарок, и предположить не могли (подробности здесь).

Помните девушку, которая рассказала на Послании о своей мечте? Президент сдержал своё слово-4

Анна Козлова, врач-интерн Витебской областной клинической больницы:
Задавать вопросы, с одной стороны, было страшно. Могу сказать, что прямо перед микрофоном тряслись коленки. Но как только я увидела эту обезоруживающую улыбку, поняла, что можно действовать и чуть-чуть наглости набраться ради того, чтобы моя семья попала в это потрясающее место.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Анна Козлова # Оксана Семашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Списывать всё на генетику будет не совсем верно. Почему дети заболевают раком?
02 февраля 2022 17:38

Списывать всё на генетику будет не совсем верно. Почему дети заболевают раком?

Азарёнок: они не понимают, в чём наша сила. Почему баксы, технологии, коварство, обман, злоба не могут сдвинуть исполинов
02 февраля 2022 16:54

Азарёнок: они не понимают, в чём наша сила. Почему баксы, технологии, коварство, обман, злоба не могут сдвинуть исполинов

Товарооборот, поставки удобрений. О чём говорили на встрече с послом Индии в Совете Республики
02 февраля 2022 16:23

Товарооборот, поставки удобрений. О чём говорили на встрече с послом Индии в Совете Республики