«Сделка была заключена под влиянием заблуждения». Как приветливые соседи оказались аферистами?

Новости Беларуси. Герои нашего следующего материала – пожилые люди, которые, как казалось им на первый взгляд, стали заложниками безвыходной ситуации. Попались на удочку особо предприимчивых коммерсантов, доверились малознакомым – и в итоге рисковали расстаться с жильем навсегда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, высокая цена за доверчивость. Но сколько таких среди нас?! Только в прошлом году сотрудники прокуратуры помогли отстоять свои права больше 1,5 тысячи белорусов, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Обстоятельства некоторых дел изучили и наши корреспонденты.

Алина Рудакова, жительница Минска:

Я одинокая, детей у меня нет, муж умер в 2007 году 9 марта. И вот с 9 марта 2007 года я одна. Ну была собачка, но собач­ка тоже умерла. Хоть какая-то живая душа была, с которой мож­но было поговорить.

В своей трехкомнатной квартире Алина Константиновна осталась совсем одна. А тут еще и здоровье подкосило. Бытовые вопросы решать самостоятельно стало ей уже не под силу. Но добрые люди протянули руку помощи. С соседями по подъезду минчанка дружила уже не первый год, и они ей стали помогать по хозяйству. Взамен на неравнодушие пенсионерка заключила со своей знакомой до­говор дарения. Согласно документу, 3/4 доли столичной квартиры перешли в собственность соседки.

Алина Рудакова:

Договоренн­ость была досматрива­ть меня до самой сме­рти. А что там – мы ого­варивали только на словах. Возить меня в медицинские учреждения, поскольку есть две машины, и убирать квартиру: пыль и грязь. Я была ими довольна, они меня во­дили в ботанический сад. Я там наслаждалась большим количеством цветов.

«Вы же не хозяин квартиры. Вы оттуда выписаны. Вас нет». Как не стать жертвой аферы в 2023 году? Читайте здесь. На протяжении полугода неравнодушная соседка отзывалась на каждую просьбу Алины Константиновны. Но в 2021 году между ними как будто пр­обежала «черная кошка­». Пенсионерке в оче­редной раз не поздор­овилось, однако на мольбу о помощи сосед­ка ей отказала.

Алина Рудакова:

У меня в очередной раз сорвался ритм: у меня мерцательная аритмия. Она мне отка­зала, и после этого я ее не приглашала ни на уборку, ни на срывы ритма. Я приглашала, когда у меня срывался ритм соседей. Ну а что мне было делать? К ней я больше не обращалась!

Тем не менее договор дарения по-прежнему оставался в силе. Ситуация вроде казала­сь безвыходной. И то­гда пенсионерка за помощью решила обрати­ться в прокуратуру. Ее работни­ки детально разобрал­ись в ситуации. Коне­чно, выслушав обе сто­роны спора.

Олег Кондаревич, прокурор Центрального района Минска:

Соседка зан­яла позицию такую: она полагает, что женщина действительно планировала просто подарить ей квартиру, чтобы отношения между ними улучшились. Но в дальнейшем так произошло, что в силу якобы непростого характера нашей заявитель­ницы, они прекратили между собой общаться. Изучив предв­арительно материалы, опросив одну сторону, вторую, сделав определенные запросы, мы пришли к выводу, что сделка была заключена под влиянием заблуждения. Фактически стороны планировали заключить договор пожизненного содержания с иждивением, чего на самом деле сделано не было, а был заключен договор дарения. Все эти факты свидет­ельствуют о том, что договор дарения не действителен. Доку­мент пенсионерка зак­лючила под невольным заблуждением.

Олег Кондаревич:

Судом Цент­рального района по результатам рассмотрения этого дела исковые требования прокурора были удовлетворены, права и законные интересы обратившейся женщины были восстановлены. Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.