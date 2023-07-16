«Сделка была заключена под влиянием заблуждения». Как приветливые соседи оказались аферистами?
Новости Беларуси. Герои нашего следующего материала – пожилые люди, которые, как казалось им на первый взгляд, стали заложниками безвыходной ситуации. Попались на удочку особо предприимчивых коммерсантов, доверились малознакомым – и в итоге рисковали расстаться с жильем навсегда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, высокая цена за доверчивость. Но сколько таких среди нас?! Только в прошлом году сотрудники прокуратуры помогли отстоять свои права больше 1,5 тысячи белорусов, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обстоятельства некоторых дел изучили и наши корреспонденты.
Алина Рудакова, жительница Минска:
Я одинокая, детей у меня нет, муж умер в 2007 году 9 марта. И вот с 9 марта 2007 года я одна. Ну была собачка, но собачка тоже умерла. Хоть какая-то живая душа была, с которой можно было поговорить.
В своей трехкомнатной квартире Алина Константиновна осталась совсем одна. А тут еще и здоровье подкосило. Бытовые вопросы решать самостоятельно стало ей уже не под силу. Но добрые люди протянули руку помощи. С соседями по подъезду минчанка дружила уже не первый год, и они ей стали помогать по хозяйству. Взамен на неравнодушие пенсионерка заключила со своей знакомой договор дарения. Согласно документу, 3/4 доли столичной квартиры перешли в собственность соседки.
Алина Рудакова:
Договоренность была досматривать меня до самой смерти. А что там – мы оговаривали только на словах. Возить меня в медицинские учреждения, поскольку есть две машины, и убирать квартиру: пыль и грязь. Я была ими довольна, они меня водили в ботанический сад. Я там наслаждалась большим количеством цветов.
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На протяжении полугода неравнодушная соседка отзывалась на каждую просьбу Алины Константиновны. Но в 2021 году между ними как будто пробежала «черная кошка». Пенсионерке в очередной раз не поздоровилось, однако на мольбу о помощи соседка ей отказала.
Алина Рудакова:
У меня в очередной раз сорвался ритм: у меня мерцательная аритмия. Она мне отказала, и после этого я ее не приглашала ни на уборку, ни на срывы ритма. Я приглашала, когда у меня срывался ритм соседей. Ну а что мне было делать? К ней я больше не обращалась!
Тем не менее договор дарения по-прежнему оставался в силе. Ситуация вроде казалась безвыходной. И тогда пенсионерка за помощью решила обратиться в прокуратуру. Ее работники детально разобрались в ситуации. Конечно, выслушав обе стороны спора.
Олег Кондаревич, прокурор Центрального района Минска:
Соседка заняла позицию такую: она полагает, что женщина действительно планировала просто подарить ей квартиру, чтобы отношения между ними улучшились. Но в дальнейшем так произошло, что в силу якобы непростого характера нашей заявительницы, они прекратили между собой общаться. Изучив предварительно материалы, опросив одну сторону, вторую, сделав определенные запросы, мы пришли к выводу, что сделка была заключена под влиянием заблуждения. Фактически стороны планировали заключить договор пожизненного содержания с иждивением, чего на самом деле сделано не было, а был заключен договор дарения.
Все эти факты свидетельствуют о том, что договор дарения не действителен. Документ пенсионерка заключила под невольным заблуждением.
Олег Кондаревич:
Судом Центрального района по результатам рассмотрения этого дела исковые требования прокурора были удовлетворены, права и законные интересы обратившейся женщины были восстановлены. Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.
В то же время пожилая минчанка не осталась в одиночестве. Сейчас ей по хозяйству помогает социальный работник. И эта сложная ситуация заставила пенсионерку поверить в лучшее. Есть те, кто неравнодушны к проблемам одинокой женщины.
Алина Рудакова:
Большое спасибо за то, что помогли в решение моей проблемы. Большое спасибо! Я даже не знаю, как по-другому сказать, но и они тоже лепту такую внесли. Они же два варианта представили в суд. По одному из них было принято положительное решение.