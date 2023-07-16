На участке белорусско-украинской границы неизвестные выломали два знака и скрылись в Украине

На саммите НАТО все крутилось вокруг Украины. И после обсуждали только это. Но ведь в Вильнюсе Альянс огласил планы, которые затрагивают и наши интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кроме того, что Альянс утвердил план развертывания 300 тысяч военных на восточном фланге, тем самым увеличив численность сухопутных сил в 7,5 раза, еще и принял обязательство довести минимальный уровень военных расходов до 2 % ВВП. Страны НАТО будут также совместно покорять космос. Это предусматривает проведение совместных учений и операций. В итоговом заявлении саммита Россия обозначена как наиболее значительная угроза для безопасности НАТО. Также Альянс волнуется по поводу оборонной политики Минска и Москвы. Углубление военной интеграции, по версии НАТО, оказывает «воздействие на региональную стабильность и оборону Альянса». Пообещали, что будут за нами следить.

И еще одна страна, угрожающая безопасности НАТО, – это Китай. Мол, Пекин использует всю свою мощь, чтобы увеличить глобальное присутствие в мире. А вы думали так только Вашингтону можно? Хотя Китай в отличие от НАТО не провел ни одной военной операции.