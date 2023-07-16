Новому спецотряду «Буран» передали в распоряжение современное стрельбище. В чём его уникальность?

Новости Беларуси. Ситуация на границе будет идти на обострение, но наши внутренние войска готовятся держать удар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стало известно, что в приграничных городах созданы новые подразделения спецназначения. «Шторм», «Тайфун», «Буран» готовы к выполнению задач в различных условиях.

В их распоряжении самая современная техника и вооружения, а в составе – высокомотивированные бойцы. В прошлом декабре был создан отдельный отряд спецназначения «Рысь», который уже на протяжении полугода выполняет широкий спектр служебно-боевых задач. Помимо столицы, подразделения сформированы в Гродно и в Бресте. В мае появилось оно и в Гомеле. Именно там накануне прошла проверка боеготовности нового отряда спецназначения. Главное предназначение бурановцев – борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Евгений Грицук, командир отряда «Буран» внутренних войск МВД Беларуси:

Проводятся различные занятия по боевой подготовке по программе подразделений специального назначения. Соответственно, также приглашаем других инструкторов спецподразделений. И работаем во внеурочное время – часы самостоятельной подготовки.