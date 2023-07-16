«Для хозяйств ощутимая прибавка». Подсолнух укореняется в Беларуси – почему это выгодно?

Новости Беларуси. Поля подсолнухов в Щучинском районе – это не только красивые селфи, но и немалый доход для аграриев. Его ощутили в сельхозпредприятии «Василишки». Каждый вложенный рубль дал полтора прибыли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потому за три года площади подсолнечника увеличили в полтора раза. Убедились: культура требует не так много удобрений, очень рентабельная. К тому же подсолнечное масло и жмых как белковый корм незаменимы для птиц, коров и свиней.

Денис Комар, главный агроном сельхозпредприятия «Василишки»:

Сеять подсолнечник мы начали прежде всего из того, что нам надо было белковое сырье. А знаем, что с одной тонны выходит 650 килограммов жмыха, чтобы его не закупать, мы начали расширять площади подсолнечника в хозяйстве.

Экономические плюсы от подсолнечника просчитал в своей диссертации доцент Гродненского аграрного университета Виктор Гончарук и пять лет назад предложил аграриям Гродненской области подсолнуховый эксперимент. В итоге южная культура в белорусской земле растет, и еще как! Масличность отменная. Даже несмотря на экстремальную засуху, урожайность выйдет под 40 центнеров с гектара. Это выше, чем средняя по Краснодарскому краю России.

Виктор Гончарук, доцент Гродненского государственного аграрного университета:

Смотрите наших соседей: ту же Украину, ту же Россию. Ежегодно площади под подсолнечник увеличиваются. А почему увеличиваются? Потому что культура действительно экономически выгодна. Она выгодна не только там, она выгодна и у нас. Те хозяйства, которые занимаются подсолнечником уже, к примеру, не первый год, они получают рентабельность на уровне 50-70 % по подсолнечнику. Это действительно для хозяйств ощутимая прибавка.

Подсолнух укореняется в Беларуси. Сегодня более чем в девять раз увеличились его посевные площади. Уже находятся инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в культуру. Похоже, импортозамещающее белорусское подсолнечное масло по приемлемой цене на полках магазинов вскоре станет не такой уж фантастикой. Тем более страна сегодня закупает продукт по тысяче евро за тонну. Потому перспектива для собственного производства заманчивая. Созревает на 10 дней раньше! Ученые НАН нашли способ улучшить сорт озимого ячменя.