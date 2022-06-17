Горничная, печник и тестовод. Какие новые специальности предложат в столичных колледжах?

Новости Беларуси. Новые профессии предложили абитуриентам в столичных колледжах и лицеях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в 2022 году планируют принять более 3000 ребят, которые закончили 9 классов и около 900, закончивших 11. Подготовка ведется по 50 специальностям, включая более 100 квалифицированных рабочих. Вступительная кампания уже стартовала. Прием документов продлится до 20 августа. Среди новых профессий – тестовод, дорожный рабочий, печник, кузнец-штамповщик и горничная.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Ориентируемся на потребности экономики города и ситуацию на рынке труда. Наличие специальностей, по которым мы готовим детей – это непостоянная статус-кво. Ежегодно ряд специальностей, по которым нет потребности в экономике, мы закрываем, ряд открываем. То есть это глубокая аналитическая работа она ведется нашими специалистами и руководителями наших учреждений профессионально-технического и средне-специального образования ежегодно.