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Горничная, печник и тестовод. Какие новые специальности предложат в столичных колледжах?

17 июня 2022 17:18
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Новости Беларуси. Новые профессии предложили абитуриентам в столичных колледжах и лицеях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Горничная, печник и тестовод. Какие новые специальности предложат в столичных колледжах?-1

Всего в 2022 году планируют принять более 3000 ребят, которые закончили 9 классов и около 900, закончивших 11. Подготовка ведется по 50 специальностям, включая более 100 квалифицированных рабочих. Вступительная кампания уже стартовала. Прием документов продлится до 20 августа. Среди новых профессий – тестовод, дорожный рабочий, печник, кузнец-штамповщик и горничная.  

Горничная, печник и тестовод. Какие новые специальности предложат в столичных колледжах?-4

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:  
Ориентируемся на потребности экономики города и ситуацию на рынке труда. Наличие специальностей, по которым мы готовим детей – это непостоянная статус-кво. Ежегодно ряд специальностей, по которым нет потребности в экономике, мы закрываем, ряд открываем. То есть это глубокая аналитическая работа она ведется нашими специалистами и руководителями наших учреждений профессионально-технического и средне-специального образования ежегодно.  

Горничная, печник и тестовод. Какие новые специальности предложат в столичных колледжах?-7

Получить профессионально-техническое образование можно и заочно. В планах принять более 50 выпускников. Заочка есть в колледже кулинарии, торговли и сферы обслуживания.  

# Образование в Беларуси # общество # Наталья Проскурова # Фотофакт

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