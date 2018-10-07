«Сделано немало, есть над чем работать». Александр Лукашенко оценил состояние белорусского вооружения. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Не нападения и не пиара ради – защиты для. Александр Лукашенко на неделе ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского производства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Быстро появиться, нанести удар и уйти. Скорость и маневренность – главные требования Президента к Вооруженным Силам и технике, стоящей на вооружении. Мы не можем жить прошлым, но грех не сделать выводы из истории. Мы не можем отгораживаться от реальности, поэтому несколько раз за последние годы приспосабливали войска и технику к современным условиям. Живя в мире, не забывай о войне. Хотя как тут забудешь, когда военные действия почти у границы. Хочешь мира – готовься к войне, причем войне современной. Вместо фронтовых баталий – война армейских элит и высокоточного оружия. Именно такие сценарии конфликтов еще в начале 2000-х предвидел наш главнокомандующий. Беспилотники, танки, стрелковое оружие: Александру Лукашенко показали лучшие образцы белорусского вооружения Беларусь – в десятке самых безопасных стран в Европе. Можно сказать, политический миротворец. Но имидж донора стабильности все-таки не дает индульгенцию от вмешательства извне. Поэтому, как говорится, порох должен быть сухим, а армия современной. Поэтому на марше четвертый этап модернизации Вооруженых Сил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы люди военные. Мы должны каждый день готовы быть к войне, если говорить открытым текстом. Какими быть нашим Вооруженным Силам, решали даже с привлечением специальных научно-исследовательских групп. Но есть у военных такое понятие, как стратегическое чутье. Именно стратегическое чутье главнокомандующего и определило лицо теперешней армии. Мэсседж Александра Македонского: «Пришел, увидел, победил» – оборонительный посыл Александра Лукашенко. Александр Лукашенко:

Быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска силы специальных операций и прочее мы должны были создавать в том числе и новое оружие.

Именно под нашу оборонительную военную доктрину борьбы с гибридными войнами и работает наша «оборонка». Но и то, что создавалось ранее для общевойсковых операций, у нас под забором не ржавеет. Его модернизировали: такой вот по-белорусски хозяйский подход. Александр Лукашенко:

Всё определено от жизни. И мною была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия, нужных для обороны Беларуси. И поскольку создание нового – это очень затратно и дорого, да и не нужно, нам надо было из старого сделать самое современное. Еще лет 20 назад некогда засекреченные заводы выпускали телеги и кастрюли, да еще по совету кукловодов из западных столиц, как пирог, резали технику с советским запасом прочности. Политический климат после холодной войны настолько потеплел, что заморские правительства из стран восточного блока хотели сделать банановые республики. С Беларусью этого не вышло. Народ быстро раскусил фрукты с начинкой чужестранных интересов. И выбрал своего Президента.

Не то что заводы – из небытия ожила целая отрасль. Сохранив военностроительную школу, технологии и цеха по созданию продукции цвета хаки, Александр Лукашенко попал в «десяточку». В зоне интересов ОДКБ таких вот предприятий – единицы. Теперь это флагманы белорусского экспорта. Для 140-го завода птица Феникс даже корпоративной эмблемой стала. Здесь и переродился основной ударный танк сухопутных войск – Т-72. Теперь этот танк грязи не боится, а его огневая система – ветра и температуры. Все нюансы корректирует специальная прицельная система. Сложно не попасть «в десяточку».

Попасть в тройку лучших на международном танковом биатлоне у нас получилось. Лучше всего соревноваться на таких площадках: без потерь, но кто на что способен – видно. Нас обошли только Россия и Китай – мировые державы и друзья. Но Президент, который болел за наш экипаж, уверен: такой пусть и победный результат – «мимо».

На модернизированном танке и на пьедестал легче попасть. 140-й ремонтный завод – бронетанковая реанимационная. Сюда, как к нашим нейрохирургам, едут ото всюду. Советское «железо» на вооружении армий полумира. Танки разбирают на 90 тысяч деталей и снова из них делают технику, приспособленную под запросы современных конфликтов. После апгрейда проверенный «старичок» способен дать фору более дорогому Т-90. А если нет разницы, зачем платить больше?

Александр Лукашенко:

11 миллионов долларов – это огромные деньги. Один танк. В бою может и 3 минуты не проживет, 30 секунд. Поэтому надо старый танк – хороший, надежный, который мы знаем – довести до уровня почти Т-90. Не списаны в запас и более 2 тысяч «крылатых» пахарей Су-27. Время, конечно, подрезало им крылья, но вот белорусские спецы умеют возвращать эти истребители к жизни.

Это 558-й авиционный завод. Для проверенных небом и временем «Сушек» здесь разработали специальную систему высокоточного бомбометания. Пилот, как водитель, в навигатор вводит координаты – и всё, цель достигнута.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Броня та же, а начинка – самая современная. Нагляднее всего ее демонстрируют вот эти три планшета, которые стоят взамен 15 аналоговых приборов. Можно сказать, что у Су-25 новая высота, не досягаемая для средств поражения войскового ПВО.

В общем, поражать противника можно с заоблачной 5-километровой высоты. Но главнокомандующий предлагает спуститься с небес на землю.



Президенту показали собственные новые образцы вооружения и военной техники на полигоне в Ивацевичском районе Беларусь в движении неприсоединения. Добровольно отказалась от ядерного оружия. Обещали же сильные государства мира сего гарантию мира для меньших по размеру стран. Оказалось, что эти державы – хозяева своего слова. Захотели – слово дали, захотели – слово забрали. Как говорится, по делам узнаете их. Всё началось с цветущей Югославии. Тогда еще молодого Президента молодой суверенной Беларуси не испугали бомбежки, и Александр Лукашенко поехал туда, в самое пекло. Этот поступок нашего Президента сербские «братушки» помнят до сих пор. А белорусским ответом на угрозы официальному Белграду стала наша огневая система «БелГрад». Сейчас миролюбивый голос Беларуси звучит на различного рода трибунах.

Наша страна – перекресток геополитических интересов: одновременно и дверь в паневразийское интеграционное объединение, и окно в Европу, но если кто-то попытается вломиться к нам без приглашения – что называется, прилетит.

Александр Лукашенко:

Мы создали свою ракету. Ракета высокоточная, от цели уклоняется при нанесении удара всего на 3 метра или на 10 метров. Это высокоточное оружие, которое летит за 300 километров – 250-300. Если кому-то захочется с нами повоевать, он подумает, что он в окно получит эту ракету. Поэтому это направление мы отработали и создали высокоточное оружие. Ну и силы специальных операций надо оснастить так, чтобы они могли воевать на своей территории. Если кто-то посмеет – мы не скрываем это – диверсионные группы нанесут удары на той территории, с которой последует нападение на Беларусь. Президент: Нам удалось уберечь своих ребят, страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое достижение Пыл чужестраных генералов рассматривать границы Синеокой через бинокли или прицелы охлаждает наша гвардия «голубых» беретов. Кстати, тем, кто мерялся силой на учениях с нашими мобильными силами, затем с уважением протягивали руки. Армейская элита нуждается в маневренной технике и небольшом, но мощном вооружении. Всё это и показали Президенту.

Беспилотники, роботы, боевые модули и высотехнологичные системы. Высший пилотаж нашей «оборонки» выставлен на главном летном поле страны – полигоне «Домановском». Остудить горячие головы желающих господства можно вот таким небольшим вооружением с большим потенциалом.

Александр Лукашенко:

Ракетой вы промахнуться не можете? — Если хорошая ракета, то не можем. То есть 100%-ное попадание при качественной ракете? — Так точно.

Эти дроны уже наступают на пятки. Или так: фюзеляж современной авиации. Больше всего экспонатов – беспилотников. Их созданием занимаются сразу несколько КБ. Основные создатели – Госвоенпром и Академия наук.

Не соревнуются, но взаимодополняют, как два крыла одного летательного аппарата. У каждого свои задачи: от фотографирования и передачи координат до радиоэлектронной борьбы и огневого поражения противника. Решено – усилия объединить, создать универсальный аппарат.

Александр Лукашенко:

У нас новые эры этих беспилотников. Мы договорились о том, что не множество будет у нас центров, которые разрабатывают беспилотники. Мы уже сегодня обнаруживаем то, что нам надо для армии. Поэтому надо объединить усилия и создать тот ударный беспилотник, который нам нужен. Беспилотники-разведчики у нас хорошие. И мы научились их использовать. Поэтому в этой части беспилотных летательных аппаратов и в создании более мощных, которые будут нести нагрузку в тонну и больше – бомба или несколько бомб, ракет и так далее – уже вопрос решенный. Тем более, есть спрос на это. Поэтому для внутреннего потребления, для армии нашей и для экспорта мы это будем производить.

Наши беспилотники – на высоте. Всевозможных выставок в странах Персидского залива, где только самые лучшие образцы техники. А свои подписи на крыльях белорусских дронов оставляют даже президенты других государств. Дальше – больше: подписи под контрактами. Беспилотники – сейчас мировой тренд цвета хаки. И Беларусь здесь достигла определенных высот. Но это не потолок. Александр Лукашенко:

Сделано немало. Есть над чем работать. Вы видели вот эти «камикадзе», которые не совсем были точны, то есть не попали в точку. Но взрыв произошел рядом, а это тоже уже поражение живой техники и даже бронетехники. Это же не значит, что попал только под башню танка, и он разлетелся. Попал в гусеницу, повредил гусеницу – и он уже двигаться не может. Он уже живая мишень для другой техники. Поэтому, как человек военный и в прошлом своем, я вижу, что за эти два года (даже два не прошло, когда я поставил им задачу делать это), они сделали немало в ВПК. А вот эта «Гроза» не только в названии, но и в целом для беспилотников любых видов и типов. Задача – обмануть и дезориентировать. Президенту показывают специальное ружье: оно, как паук на муху, накидывает на беспилотник невидимые сети. Всё – жужжащий дрон обездвижен.



От инфракрасных ружий к стрелковому оружию – тоже своему. Российский АК даже на флагах некоторых стран. Американские винтовки на вооружении стан НАТО. Бизнес выгодный. Но когда речь идет о своем автомате, даже прицеливаться или прицениваться не стоит.

Александр Лукашенко:

Автомат вы можете этот произвести? — За 6 миллионов долларов. За 6 миллионов? И полностью будет наш автомат? — Безусловно. С вами есть смысл разговаривать. Но, учитывая, что мы и патроны свои делаем, значит, у нас будет стрелковое свое оружие. И если это 6 миллионов производство, мы будем иметь только с вами дело, если это будет качественное оружие. Вот это уже независимость. Потому что мы только тогда можем сопротивляться, когда у нас будет в кармане пистолет и на шее висеть автомат. И свои патроны.

Как говорится, ничего личного – это безопасность страны. По такой схеме выстраиваются отношения даже между самыми близкими государствами. Оружие – это залог боеспособности. Свое оружие – это залог независимости. Несколько раз Президент подчеркивает это во время встречи с военными.

Александр Лукашенко:

Независимость в производстве и модернизации для любой страны – вопрос номер один. И новая цель создать свой стрелковый арсенал будет достигнута, сомнений нет. Ведь даже систему залпового огня «Полонез» осилили. Ждали-ждали от коллег по ОДКБ не самые новые ракетные комплексы и вот – выпустили свои. Выпустили успешно, причем и испытали на своем полигоне.

У белорусского оружия мощный потенциал. О том, что наша «оборонка» попадает в цель современных запросов военных, свидетельствуют международные контракты.

За пять лет Госвоенпром экспортную мускулатуру накачал более, чем в два раза. А географию клиентов можно изучать по маскировочным цветам боевых машин: от стандартной зелёнки до песчанки. Но выпускаем мы прежде всего то, что необходимо нашей армии и учитывая рельеф Беларуси.





Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

«Кайман» уже стоит у нас на вооружении, мы его уже заказали и к середине 2019 года три боевых машины будут стоять у нас в войсках, в раз0ведывательных подразделениях, подразделениях специального назначения. Президент пристально наблюдает за развитием технологичной «оборонки». Чтобы всё это не выглядело, как обычная экскурсия, испытания нового вооружения устроили прямо на полигоне.





Это был показ не на показ. Поэтому, что называется, детальный и честный разбор полетов.



Александр Лукашенко:

Главное – люди, научим их, а техника свое дело делает и умеет делать. Только, чтобы ею правильно управляли. Самое главное для меня не то, какие мы молодцы и что мы тут создали или не молодцы. Главный вывод в том, что мы на правильном пути. В этом направлении будем двигаться. Все, что вы видели. Держать в руках автомат должен уметь каждый белорус. Пример – одна из самых боеспособных в мире израильская армия. Там под ружье ставят даже моделей. А благополучная Швейцария вообще обходится без привычной для нашего понимания армии.

Зато там каждый уважающий себя житель готов к защите Родины. Для Беларуси схема более приемлемая – это регулярные и компактные Вооруженные Силы, в арсенале оборонительной сфере – территориальная оборона. Когда вся страна единый фронт, а 7 миллионов жителей подготовлены к бою с противником.

Александр Лукашенко:

Не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми (ну, детей давайте выведем). Старики и даже женщины: 7 миллионов человек – 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться. Но для этого нужно иметь свое. То, что можно передать мирному населению, которое будет защищать свою страну. Дальше – больше. Не будем мы рассчитывать на мирное население, которое будет воевать. Это крайний случай, не дай бог. Армия должна быть подготовлена, численность армии должна быть соответствующей и она должна быть вооружена. Президент и сам готов подать пример, первым взять в руки автомат. Благо, в отличие от многих его оппонентов, он знает, как его правильно держать. Он сам когда-то и фланги топтал, и воинским подразделением командовал. Поэтому знает, какой должна быть настоящая армия. Без дедовщины, это точно.

Это только в голливудских история рядовых Райнов спасает целый взвод. В реальности пространство USA. Не спокойно на сердце и матерям солдат в ближайших странах. А белорусская армия своё мастерство оттачивает только на учениях. Хотя ещё в советское время, во время таких баталий, даже официально существовал процент допустимых потерь.



