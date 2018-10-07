Президент: Нам удалось уберечь своих ребят, страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое достижение

Новости Беларуси. Обещал некогда Президент: ни один белорусский солдат не будет воевать за чужие интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главнокомандующий сказал – главнокомандующий сделал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Армия есть армия, это дело серьезное, не шуточное. Поэтому все должны понимать, что Родину должны защищать от мала до велика, и не только в армии. Но армия – дело серьезное, и там всё может быть. Это в советские времена понимали.

У нас пока нет такой необходимости погибать где-то. Но к этому мы должны быть всегда готовы.