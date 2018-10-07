Александр Лукашенко: «Вина наших идеологов, армии, что мы престиж ее не поднимаем именно с первых шагов»

Новости Беларуси. Белорусская армия не имеет боевого опыта, но к отражению агрессии должна быть готова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впрочем, как журналисты – к отражению информационных атак на имидж Вооруженных Сил. Раньше ведь служить было модно, а сейчас?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот раньше радовались: вечера, отправляли в армию. И сейчас это есть. Просто опять же это наша вина. Вина наших идеологов, армии, что мы престиж не поднимаем именно с первых шагов, когда записали в призывники, когда комиссию проходят, потом – призывают. Мы об этом не говорим, во-первых, мы об этом уже вообще забыли. Смотрите во время присяги, сколько любимых девушек, которые провожают, родители приезжают, дедушки, бабушки приезжают. И они этим гордятся.

Но в связи с тем, что мы порой шум поднимаем – это тоже правильно, скрывать ничего не надо – излишне начинаем об этом говорить, создается впечатление, что люди служить не хотят. Кое-кто уже начинает и побаиваться.

Мы от этого никуда не уйдем, наша такая участь, особенно мужиков, Родину защищать.