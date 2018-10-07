«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета
Новости Беларуси. 7 октября в Беларуси – один из самых важных профессиональных праздников – День учителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Быть учителем – настоящее призвание. Являться примером для своих воспитанников, формировать их мировоззрение и характер – это слова из поздравления Президента. Глава государства выразил признательность учителям за ежедневный труд, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.
В День учителя мы решили поговорить об уроке, который вряд ли считается приоритетным в предметной шкале ценностей. Чего не скажешь о жизненной.
Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович пообщался с учителем физкультуры, от которого так просто не убежишь. И не потому, что догонит, – просто убегать не хочется.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Лучше поспать, чем пойти на «физру». Наверняка, так в своем детстве думали многие. Но это точно не про 209-ю школу. Здесь физкультура – почти самый любимый предмет.
8:30 утра. В учительскую Дмитрий Владимирович заходит, чтобы забрать классный журнал. У преподавателя физкультуры сегодня, хоть и сокращённых, но 5 уроков.
С героем популярного российского сериала (если у кого-то возникли такие ассоциации) у нашего героя сходства нет. Разве что уверенность, с которой он проводит занятия. Белорусский физрук нацелен на результат.
Одно из главных требований на уроках Дмитрия Владимировича – дисциплина. Правда, без фанатизма. Когда прозвенит звонок – все должны быть в форме.
У физрука – уникальная методика работы на уроке. Ее аспирант БГУФК разработал сам. На основе функционального тренинга она позволяет тренировать и гибкость, и силу, и координацию.
«Леопард», «Лягушка», «Орангутан» – набор упражнений у преподавателя многоплоскостной, то есть дающий нагрузку одновременно на все мышцы. От этого дети становятся сильнее и выносливей.
Дмитрий Миронович, учитель физкультуры средней школы №209 Минска:
Функциональный тренинг сейчас набирает популярность. Было проведено исследование по одной методике, которая определяла их самочувствие, настроение и отношение к уроку. Результаты показали, что да, нравится – по сравнению с группой, которая делала классический набор упражнений.
То же говорят и ученики лично.
- Физкультуру прогуливаете?
– Нееет.
– Точно?
– Точно. Мы её обожаем. Дмитрий Владимирович – оne love. Он достаточно строгий, но и добрый. С ним можно пошутить.
И договориться тоже можно. Мы занимаемся спортом, поэтому не болеем, и нам ничего не страшно.
За крепкое здоровье школьники физрука благодарят. Ко Дню учителя, например, вручили презент с подтекстом.
Дмитрий Миронович:
– Подарили ручку. Сказали: «Мы дарим вам ручку, но только для того, чтобы вы ставили нам десятки».
– А если двойки, то другой ручкой?
– Да. Которая не пишет.
Школа №209 большая. Здесь обучается больше тысячи человек. Физвоспитание каждого – на плечах четырёх преподавателей. Улыбающиеся лица детей – их заслуга.
Олег Воинов, учитель физкультуры средней школы №209 Минска:
Здесь собрались учителя именно фанаты своей профессии. Физкультура – это не только результаты. Это отношение ко всему: к жизни, к людям, к обществу, к семье своей.
Любовь Катило, учитель физкультуры средней школы №209 Минска:
У нас в этом году новое движение открылось – олимпиада по физической культуре. Она, думаю, будет набирать обороты. Мы уже в это влились. Готовим детей.
Кстати, в спортивном уголке школы есть фото с автографами многих олимпийцев. Такое соседство, пожалуй, и подвигает учеников на спортивные достижения.
Ольга Швед, заместитель директора средней школы №209 Минска:
Они уважают педагогов и всегда с удовольствием идут в спортивный зал. У нас всегда в шестой день зал спортивный заполнен детьми. Они играют в спортивные игры: в волейбол, футбол, баскетбол.
За своим здоровьем нужно следить. И физрук – один из тех, кто помогает это понять раньше.