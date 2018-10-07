«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

Новости Беларуси. 7 октября в Беларуси – один из самых важных профессиональных праздников – День учителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Быть учителем – настоящее призвание. Являться примером для своих воспитанников, формировать их мировоззрение и характер – это слова из поздравления Президента. Глава государства выразил признательность учителям за ежедневный труд, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.

В День учителя мы решили поговорить об уроке, который вряд ли считается приоритетным в предметной шкале ценностей. Чего не скажешь о жизненной. Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович пообщался с учителем физкультуры, от которого так просто не убежишь. И не потому, что догонит, – просто убегать не хочется.





Дмитрий Боярович, СТВ:

Лучше поспать, чем пойти на «физру». Наверняка, так в своем детстве думали многие. Но это точно не про 209-ю школу. Здесь физкультура – почти самый любимый предмет. 8:30 утра. В учительскую Дмитрий Владимирович заходит, чтобы забрать классный журнал. У преподавателя физкультуры сегодня, хоть и сокращённых, но 5 уроков.





С героем популярного российского сериала (если у кого-то возникли такие ассоциации) у нашего героя сходства нет. Разве что уверенность, с которой он проводит занятия. Белорусский физрук нацелен на результат. Одно из главных требований на уроках Дмитрия Владимировича – дисциплина. Правда, без фанатизма. Когда прозвенит звонок – все должны быть в форме.

У физрука – уникальная методика работы на уроке. Ее аспирант БГУФК разработал сам. На основе функционального тренинга она позволяет тренировать и гибкость, и силу, и координацию.

«Леопард», «Лягушка», «Орангутан» – набор упражнений у преподавателя многоплоскостной, то есть дающий нагрузку одновременно на все мышцы. От этого дети становятся сильнее и выносливей.



Дмитрий Миронович, учитель физкультуры средней школы №209 Минска:

Функциональный тренинг сейчас набирает популярность. Было проведено исследование по одной методике, которая определяла их самочувствие, настроение и отношение к уроку. Результаты показали, что да, нравится – по сравнению с группой, которая делала классический набор упражнений.

То же говорят и ученики лично.

- Физкультуру прогуливаете?

– Нееет.

– Точно?

– Точно. Мы её обожаем. Дмитрий Владимирович – оne love. Он достаточно строгий, но и добрый. С ним можно пошутить.

И договориться тоже можно. Мы занимаемся спортом, поэтому не болеем, и нам ничего не страшно. За крепкое здоровье школьники физрука благодарят. Ко Дню учителя, например, вручили презент с подтекстом. Дмитрий Миронович:

– Подарили ручку. Сказали: «Мы дарим вам ручку, но только для того, чтобы вы ставили нам десятки».

– А если двойки, то другой ручкой?

– Да. Которая не пишет.

Школа №209 большая. Здесь обучается больше тысячи человек. Физвоспитание каждого – на плечах четырёх преподавателей. Улыбающиеся лица детей – их заслуга.

Олег Воинов, учитель физкультуры средней школы №209 Минска:

Здесь собрались учителя именно фанаты своей профессии. Физкультура – это не только результаты. Это отношение ко всему: к жизни, к людям, к обществу, к семье своей.

Любовь Катило, учитель физкультуры средней школы №209 Минска:

У нас в этом году новое движение открылось – олимпиада по физической культуре. Она, думаю, будет набирать обороты. Мы уже в это влились. Готовим детей.

Кстати, в спортивном уголке школы есть фото с автографами многих олимпийцев. Такое соседство, пожалуй, и подвигает учеников на спортивные достижения.