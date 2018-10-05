Президенту показали собственные новые образцы вооружения и военной техники на полигоне в Ивацевичском районе

Осматривая технику, Александр Лукашенко особо подчеркнул: в сегодняшней демонстрации нет намерения кому-то угрожать. Современная армия и вооружение – залог безопасности любого государства. Президент напомнил, что за годы независимости нашей страны уже несколько раз приходилось модернизировать и приспосабливать Вооруженные Силы Беларуси к новым реалиям, учитывая мировой опыт войн и локальных конфликтов.

Разумеется, создание новых образцов оружия – процесс очень затратный, потому Главнокомандующий поручил максимально адаптировать и доработать то вооружение, которое у нас есть на сегодняшний день, до уровня самого современного.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам не нужны авианосцы. Мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам и наносить там кому-то удар. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение.

Почему наше вооружение? Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Предостаточно примеров. Мы видим поведение некоторых союзников. Кроме России, нам, наверное, рассчитывать не на кого. Ну и потом, даже на Россию мы не можем на 100 % положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие – стрелковое, для мобильных войск технику – то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется.