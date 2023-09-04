Депутат парламента Нидерландов: украинцы – жертвы американских амбиций

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Никола Римолди, лидер движения «Воля масс» (Швейцария):

Мы все хотим мира, мы все хотим процветания. Мы как суверенное государство хотим принимать независимые решения, которые касаются того, принимаем ли мы участие в том или ином процессе. Мы, Швейцария, являемся нейтральным государством и не участвуем в какой-либо войне. Это преступление против Конституции противоречит нашим законам – принимать участие либо отправлять оружие в Украину. Это неправильно. Мы должны помнить, за что наши народы стоят. Мы хотим жить свободно и процветающе, в мире. Хотим придерживаться нейтралитета. Мы не хотим быть частью глобалистской повестки, которая лишает нас национального суверенитета. Надежда Сасс, СТВ:

Важно отметить, что депутат парламента Нидерландов, лидер партии «Форум демократии» Тьерри Бадо в интервью заявил, что сегодня мы наблюдаем не войну Украины с Россией, а войну НАТО против России, и Россия в данном случае занимает оборонительную сторону.