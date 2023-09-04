Депутат парламента Нидерландов: украинцы – жертвы американских амбиций

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Никола Римолди, лидер движения «Воля масс» (Швейцария):
Мы все хотим мира, мы все хотим процветания. Мы как суверенное государство хотим принимать независимые решения, которые касаются того, принимаем ли мы участие в том или ином процессе. Мы, Швейцария, являемся нейтральным государством и не участвуем в какой-либо войне. Это преступление против Конституции противоречит нашим законам – принимать участие либо отправлять оружие в Украину. Это неправильно. Мы должны помнить, за что наши народы стоят. Мы хотим жить свободно и процветающе, в мире. Хотим придерживаться нейтралитета. Мы не хотим быть частью глобалистской повестки, которая лишает нас национального суверенитета.
Надежда Сасс, СТВ:
Важно отметить, что депутат парламента Нидерландов, лидер партии «Форум демократии» Тьерри Бадо в интервью заявил, что сегодня мы наблюдаем не войну Украины с Россией, а войну НАТО против России, и Россия в данном случае занимает оборонительную сторону.
Тьерри Бадо, депутат парламента Нидерландов, лидер партии «Форум демократии»:
Это война НАТО против России. Я думаю, что это была спровоцированная война. Я думаю, что Россия здесь является оборонительной стороной, хотя они решили атаковать первыми. Это вне всякого сомнения ясно, но это был оборонительный шаг, потому что если бы они этого не сделали бы, то произошло бы массированное наступление НАТО с целью вернуть Крым и Восточную Украину, чего Россия никогда не примет. США не приняли бы никогда этого, если бы Россия разместила огромную армию в Мексике. Сознательно игнорировать это и делать вид, что для США совершенно нормально создавать огромную армию в соседней стране, которая проводит очень недружественную политику по отношению к России, а для России просто принять это – либо очень глупо, либо означает, что вы провоцируете войну, потому что имеете причины ее желать. Я все еще думаю, что в тот момент, когда Запад или американское глубинное государство прекратит эскалацию этого конфликта, мир может очень быстро вернуться на наш континент. Я думаю, что Россия хочет мира, она хочет заключить сделку. Украинцев, очевидно, убивают десятками, если не сотнями тысяч, и это ужасно. Я испытываю к ним очень большое сочувствие, мне их очень жаль, они действительно являются жертвами американских имперских амбиций. Европа должна иметь нормальные отношения с Россией, с Украиной, с США, с Турцией и так далее. Почему мы должны вести эту войну против России? Нет абсолютно никакого смысла.
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