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Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД? Мнение ГАИ

19 апреля 2022 19:47
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Новости Беларуси. Скоростные лимиты на трассах, новый дорожный знак, преимущества для электротранспорта. Это только некоторые изменения, которые ждут участников дорожного движения. 18 апреля Президент подписал указ, который корректирует ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД? Мнение ГАИ-1

Указ о поправках в ПДД принят в целях повышения культуры участников дорожного движения и корректировки с учетом современных тенденций. В обсуждении участвовали все участники дорожного движения: пешеходы, водители, велосипедисты и владельцы новых мобильных колесных гаджетов.

Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД? Мнение ГАИ-4

Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Итогом этой кропотливой, достаточно длительной работы стало принятие данного указа главой государства, который, я уверен, сделает дороги нашей страны более безопасными.

Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД? Мнение ГАИ-7

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Введены новые знаки и новые понятия, скажем так, зоны с определенной скоростью движения. Это определенные зоны, которые будут предположительно формироваться в крупных населенных пунктах, где будет устанавливаться ограничение скорости движения (30-40 км/час).

Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД? Мнение ГАИ-10

Вадим Гаркун:
Это либо зона проведения спортивных мероприятий, либо исторический центр, либо иная зона, которую необходимо обозначить как место, где пешеход главный.

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# Правила дорожного движения # общество # Вадим Гаркун # Александр Занимон # Александр Лукашенко # Фотофакт

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