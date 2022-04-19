Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД? Мнение ГАИ

Новости Беларуси. Скоростные лимиты на трассах, новый дорожный знак, преимущества для электротранспорта. Это только некоторые изменения, которые ждут участников дорожного движения. 18 апреля Президент подписал указ, который корректирует ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ о поправках в ПДД принят в целях повышения культуры участников дорожного движения и корректировки с учетом современных тенденций. В обсуждении участвовали все участники дорожного движения: пешеходы, водители, велосипедисты и владельцы новых мобильных колесных гаджетов.

Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Итогом этой кропотливой, достаточно длительной работы стало принятие данного указа главой государства, который, я уверен, сделает дороги нашей страны более безопасными.

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Введены новые знаки и новые понятия, скажем так, зоны с определенной скоростью движения. Это определенные зоны, которые будут предположительно формироваться в крупных населенных пунктах, где будет устанавливаться ограничение скорости движения (30-40 км/час).