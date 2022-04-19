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Комфортная скорость – до 30 км/час. Как правильно передвигаться на моноколесе по городу?

19 апреля 2022 19:40
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Новости Беларуси. Скоростные лимиты на трассах, новый дорожный знак, преимущества для электротранспорта. Это только некоторые изменения, которые ждут участников дорожного движения. 18 апреля Президент подписал указ, который корректирует ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комфортная скорость – до 30 км/час. Как правильно передвигаться на моноколесе по городу?-1

Это уже скорее норма. Утром в детский сад или в школу родители везут детей на электросамокате. Удобно. В то время, пока автомобилисты нервничают в пробке, владельцы экодевайсов легко преодолевают заторы. Проверено на себе. Двухколесный за долю секунды легко разогнался до 90 км/час. И это эксперимент. Но скоростные электроралли на дорогах водители наблюдают периодически, и хорошо, если остановка будет плавной. Количество травм, полученных в результате такой езды, растет.

Новые термины и скоростные ограничения. Что изменится в ПДД Беларуси, читайте здесь.

Комфортная скорость – до 30 км/час. Как правильно передвигаться на моноколесе по городу?-4

Игорь Сущенко, инструктор езды на моноколесе:
Не забывайте про защиту, потому что ситуации могут быть разные.

Комфортная скорость – до 30 км/час. Как правильно передвигаться на моноколесе по городу?-7

Несколько лет назад Игорь Сущенко сменил четыре колеса на одно. Теперь уже инструктор Сущенко о нюансах управления мобильным транспортом рассказывает своим ученикам на курсах: младшему 5 лет, старшему за 70. Количество девайсов на дорогах растет: в Беларуси их свыше 3 000. И это уже не просто ради забавы во дворе покататься, а полноценное средство передвижения.

Комфортная скорость – до 30 км/час. Как правильно передвигаться на моноколесе по городу?-10

Была ситуация недавно у меня. Утро, стою на перекрестке, где университет наш, Машерова, и в потоке автомобильном загорается светофор зеленым, едут машины, и в правой крайней полосе едет электросамокат. Причем многие машины он обходил, километров 40-50, я думаю, он ехал. Он уже объект повышенной опасности на дороге.

Комфортная скорость – до 30 км/час. Как правильно передвигаться на моноколесе по городу?-13

Чтобы всем участникам движения было понятно, что за фрукт такой, просчитать его возможный маневр и уж точно обезопасить дороги от скоростных ралли на электроустройствах, настало время закрепить его официальный статус в ПДД: «средство персональной мобильности». Передвигаться на электросамокатах, моноколесах можно будет по велодорожкам, а при отсутствии – по тротуарам только с 14 лет и в пределах скорости 25 км/час.

Комфортная скорость – до 30 км/час. Как правильно передвигаться на моноколесе по городу?-16

Игорь Сущенко:
Комфортная скорость передвижения – до 30 км/час. В нашем случае – 25 км/час по городу. Если мы говорим о том, можно ли выезжать на моноколесе на дорогу, то я считаю, что это самоубийство. Это дискомфорт, неудобно, а также создает препятствие для автомобилистов.

Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД? Мнение ГАИ.

# Правила дорожного движения # общество # Игорь Сущенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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