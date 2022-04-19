Комфортная скорость – до 30 км/час. Как правильно передвигаться на моноколесе по городу?

Новости Беларуси. Скоростные лимиты на трассах, новый дорожный знак, преимущества для электротранспорта. Это только некоторые изменения, которые ждут участников дорожного движения. 18 апреля Президент подписал указ, который корректирует ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже скорее норма. Утром в детский сад или в школу родители везут детей на электросамокате. Удобно. В то время, пока автомобилисты нервничают в пробке, владельцы экодевайсов легко преодолевают заторы. Проверено на себе. Двухколесный за долю секунды легко разогнался до 90 км/час. И это эксперимент. Но скоростные электроралли на дорогах водители наблюдают периодически, и хорошо, если остановка будет плавной. Количество травм, полученных в результате такой езды, растет. Новые термины и скоростные ограничения. Что изменится в ПДД Беларуси, читайте здесь.

Игорь Сущенко, инструктор езды на моноколесе:

Не забывайте про защиту, потому что ситуации могут быть разные.

Несколько лет назад Игорь Сущенко сменил четыре колеса на одно. Теперь уже инструктор Сущенко о нюансах управления мобильным транспортом рассказывает своим ученикам на курсах: младшему 5 лет, старшему за 70. Количество девайсов на дорогах растет: в Беларуси их свыше 3 000. И это уже не просто ради забавы во дворе покататься, а полноценное средство передвижения.

Была ситуация недавно у меня. Утро, стою на перекрестке, где университет наш, Машерова, и в потоке автомобильном загорается светофор зеленым, едут машины, и в правой крайней полосе едет электросамокат. Причем многие машины он обходил, километров 40-50, я думаю, он ехал. Он уже объект повышенной опасности на дороге.

Чтобы всем участникам движения было понятно, что за фрукт такой, просчитать его возможный маневр и уж точно обезопасить дороги от скоростных ралли на электроустройствах, настало время закрепить его официальный статус в ПДД: «средство персональной мобильности». Передвигаться на электросамокатах, моноколесах можно будет по велодорожкам, а при отсутствии – по тротуарам только с 14 лет и в пределах скорости 25 км/час.