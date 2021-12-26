Первый костёл в Гомеле появился в 1631 году. Какое чудо случилось в этом регионе под Рождество в наши дни?

Новости Беларуси. Когда говорят о католичестве в Беларуси, прежде всего имеют в виду западную часть страны. Однако на гомельских землях у этой религии не менее глубокие корни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первый костел в Гомеле появился в 1631 году. На территории Ветковского, Жлобинского, Чечерского районов есть десятки населенных пунктов, история которых связана с римско-католической церковью.

В разное время в области было около 40 костелов, часовен и монастырей. До наших дней уцелели единицы. В 1940 году католический храм на главной площади Гомеля был взорван. Открытия нового прихода люди ждали практически 50 лет. Чудо случилось под Рождество.

Ксендз Юрий Воронко, настоятель гомельского римско-католического прихода Рождества Божьей Матери:

Малады святар, ксёндз Славамір Ляскоўскі прыбывае ў Гомель, ведаючы толькі адрас адной жанчыны. Стукаецца ў дзверы. Жанчына адкрывае яму дзверы. Ён асабіста мне гэта расказваў. Яна кажа: «Хто вы?» – «Я святар, я ксёндз». Яна сказала так: «Я чакала вас усё сваё жыццё». І запрасіла яго дадому, аддала яму ўвесь дом, сабе пакінула толькі адзін маленькі пакой, у якім жыла, і сказала: «Ксёндз, для вас увесь дом. Вы тут жывяце і робіце тое, што патрэбна рабіць». Ксёндз Славамір Ляскоўскі першую святую імшу, святую літургію здзейсніў на Божае Нараджэнне ў 1989 годзе, гэта адбылося ў маленькай старожцы.

В 1993 году ксендз обратился за помощью к Матери Терезе, и в областной центр приехали монахини ее ордена. Гомельский дом милосердия сестер-терезиток до сих пор единственный в Беларуси. А новый костел распахнул свои двери только в 2000 году.

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