Епископ Александр Яшевский во время Рождества: «Самы галоўны духоўны падарунак – гэта паяднацца паміж людзьмі»
Новости Беларуси. Католические верующие 25 декабря отмечают один из главных христианских праздников – Рождество. В каждом уголке страны есть свои традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Костел Святого Станислава в Могилеве в эти дни выглядит особенно торжественно. Его подножье укутано снежной ватой, а тропинки к святыне изрядно исчерчены следами. В ночь Божьего Рождения храм был переполнен людьми. На протяжении дня прихожане продолжали идти в костел, чтобы проникнуться особой атмосферой, а еще познакомить детей с библейской историей, которая оживает у дверей святыни. Люди приходят задолго до богослужения.
Юлия Мычка, корреспондент:
Многие мальчишки и девчонки сегодня утром уже нашли подарки под елкой. Но главное чудо Рождества не в материальных ценностях, а в примирении и желании сегодня быть лучше, чем вчера.
Об этом во время богослужения несколько раз напомнит епископ Александр. А еще пастор порадуется, что после затяжной пандемии люди возвращаются в храмы.
Александр Яшевский, епископ Собора Успения Девы Марии и Святого Станислава:
Самы галоўны духоўны падарунак – гэта паяднацца паміж людзьмі. Калі ёсць хтосьці, з кім мы ў нязгодзе жывём, з кімсьці пасварыліся, можа, ёсць таксама сярод членаў сям’і ці знаёмых і прыяцеляў, а можа і людзей, з якімі мы супрацоўнічаем, хтосьці, з кім мы ўжо даўно па якойсьці банальнай прычыне альбо важнай прычыне не размаўляем, варта на свята Божага Нараджэння зрабіць гэты духоўны падарунак – паяднацца.
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