Епископ Александр Яшевский во время Рождества: «Самы галоўны духоўны падарунак – гэта паяднацца паміж людзьмі»

Новости Беларуси. Католические верующие 25 декабря отмечают один из главных христианских праздников – Рождество. В каждом уголке страны есть свои традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Костел Святого Станислава в Могилеве в эти дни выглядит особенно торжественно. Его подножье укутано снежной ватой, а тропинки к святыне изрядно исчерчены следами. В ночь Божьего Рождения храм был переполнен людьми. На протяжении дня прихожане продолжали идти в костел, чтобы проникнуться особой атмосферой, а еще познакомить детей с библейской историей, которая оживает у дверей святыни. Люди приходят задолго до богослужения.