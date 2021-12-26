«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля

Новости Беларуси. Католики по всему миру встретили один из главных христианских праздников – Рождество. Этот радостный день напоминает людям о важности таких ценностей, как добро и милосердие, дарит веру в чудо и надежду на будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси греко-католическую веру исповедуют около 1,5 миллиона человек. Большая часть живет в Западной Беларуси, однако свои традиции есть в каждом уголке страны. Репортаж Анны Корольчук.

Юрий Савкин, житель Гомеля:

На Рождество накрывают стол, собираются всеми семьями, в костеле есть ночная служба. В это время костел преображается, становится красивым, а также всех прихожан ждут подарочки в виде вкусных пряничков.

После вечерней службы в гомельском костеле Рождества Девы Марии начинается волшебство. В приходском доме дети вместе с мамами готовят несколько сотен имбирных пряников. После того как глазурь застыла, их красиво упаковывают. Участвуют в процессе даже самые маленькие, например, пятилетний Феликс. «Я испёк пряники дома». 5-летний мальчик из Гомеля рассказывает, как готовит с мамой имбирные пряники.

Самый юный помощник успевает все – и упаковать гостинцы, и украсить костел к празднику. Взрослые в предвкушении Рождества не меньше, чем дети. Виктор Кожухов родом из деревни Зарубаное Лельчицкого района. Мужчина с теплом вспоминает, как 24 декабря спешил к бабушке и дедушке на Вигилию, или Рождественский сочельник.

Виктор Кожухов, житель Гомеля:

Баба з дзедам заўсёды рыхтаваліся, шмат было ежы. Заўсёды забівалі кабанчыка. Мне было так даспадобы. Я сам вучыўся ў Светлагорску ў школе і заўсёды прыязджаў. У мяне яшчэ і брат ёсць. І мы збіраліся, і баба яшчэ рыхтавала куццю. Ведаеце куццю? Ёсць такія словы: «Куццю мы елі без ахвоты, кабы падатак той аддаць, стары звычай ушанаваць». Якуб Колас яшчэ пісаў. Из поколения в поколение главным зимним праздником для римско-католической общины остается именно Рождество – день, связанный с ожиданием чуда и новыми надеждами. Виктор Кожухов:

Настрой святочны, я вам так скажу. Новый год мы не адзначалі. Новы год – ну, Новы год, так. На першым месцы Раство, Нараджэнне Езуса.

Время подготовки к этому особому событию католики называют Адвентом. Он длится четыре недели. Рождественский пост, в отличие от Великого, носит другой характер. Он полон той радости, когда ты ждешь особого гостя и нет времени отвлекаться на мелочи.

Ульяна Зубец, жительница Гомеля:

Очень много людей собираются вечером в костеле, обычно служба начинается в 12 ночи. Люди стоят в проходе, на первом этаже, потому что уже не помещаются в наш основной зал. Очень много людей собираются, это все время празднично, с песнями. Хор наш выступает, это огромное свята, которое мы ждем каждый год.