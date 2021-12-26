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«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля

26 декабря 2021 17:49
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Новости Беларуси. Католики по всему миру встретили один из главных христианских праздников – Рождество. Этот радостный день напоминает людям о важности таких ценностей, как добро и милосердие, дарит веру в чудо и надежду на будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси греко-католическую веру исповедуют около 1,5 миллиона человек. Большая часть живет в Западной Беларуси, однако свои традиции есть в каждом уголке страны.

Репортаж Анны Корольчук.

«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля-1

Юрий Савкин, житель Гомеля:
На Рождество накрывают стол, собираются всеми семьями, в костеле есть ночная служба. В это время костел преображается, становится красивым, а также всех прихожан ждут подарочки в виде вкусных пряничков. 

«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля-4

После вечерней службы в гомельском костеле Рождества Девы Марии начинается волшебство. В приходском доме дети вместе с мамами готовят несколько сотен имбирных пряников. После того как глазурь застыла, их красиво упаковывают. Участвуют в процессе даже самые маленькие, например, пятилетний Феликс.

«Я испёк пряники дома». 5-летний мальчик из Гомеля рассказывает, как готовит с мамой имбирные пряники.

«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля-7

Самый юный помощник успевает все – и упаковать гостинцы, и украсить костел к празднику. Взрослые в предвкушении Рождества не меньше, чем дети.

Виктор Кожухов родом из деревни Зарубаное Лельчицкого района. Мужчина с теплом вспоминает, как 24 декабря спешил к бабушке и дедушке на Вигилию, или Рождественский сочельник.

«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля-10

Виктор Кожухов, житель Гомеля:
Баба з дзедам заўсёды рыхтаваліся, шмат было ежы. Заўсёды забівалі кабанчыка. Мне было так даспадобы. Я сам вучыўся ў Светлагорску ў школе і заўсёды прыязджаў. У мяне яшчэ і брат ёсць. І мы збіраліся, і баба яшчэ рыхтавала куццю. Ведаеце куццю? Ёсць такія словы: «Куццю мы елі без ахвоты, кабы падатак той аддаць, стары звычай ушанаваць». Якуб Колас яшчэ пісаў.

Из поколения в поколение главным зимним праздником для римско-католической общины остается именно Рождество – день, связанный с ожиданием чуда и новыми надеждами.

Виктор Кожухов:
Настрой святочны, я вам так скажу. Новый год мы не адзначалі. Новы год ну, Новы год, так. На першым месцы Раство, Нараджэнне Езуса.

«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля-13

Время подготовки к этому особому событию католики называют Адвентом. Он длится четыре недели. Рождественский пост, в отличие от Великого, носит другой характер. Он полон той радости, когда ты ждешь особого гостя и нет времени отвлекаться на мелочи.

«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля-16

Ульяна Зубец, жительница Гомеля:
Очень много людей собираются вечером в костеле, обычно служба начинается в 12 ночи. Люди стоят в проходе, на первом этаже, потому что уже не помещаются в наш основной зал. Очень много людей собираются, это все время празднично, с песнями. Хор наш выступает, это огромное свята, которое мы ждем каждый год.

«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля-19

Ксендз Леонард Адушкевич, глава Гомельского деканата Пинской епархии Римско-католической церкви:
Каждый год после Рождества мы идем с пасторским визитом – это Колядки называется. И все прихожане нас приглашают, так как знают, что когда священник приходит, идет Божье благословение. Встречаемся с семьями, их детьми, внуками. Я пойду четвертый раз уже, поэтому я всех знаю, они уже ждут.

«Баба яшчэ рыхтавала куццю». Почему Рождество – главный праздник католиков, рассказывают жители Гомеля-22

В это Рождество, как и сотни лет назад, католики собираются вместе для молитвы. И просят Бога о новом чуде – чтобы пандемия ушла в прошлое, а в их полумиллионном городе скорее открылся красивый и просторный костел.

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# Католики Беларуси # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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