«Считают Татьяну своей покровительницей». Как зарождались традиции праздновать День студентов?

«Давайте же радоваться, пока мы молоды» – это начало студенческого гимна известно пожалуй всем, кто молод душой и телом. А значит, и дата 25 января вам о чем-то говорит. Татьянин день – это неофициальный праздник студентов и, конечно же, самих Татьян. Об истории и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Поскольку 25 января приходится на конец зимней сессии, студенты до сих пор считают Татьяну своей покровительницей и просят ее об успехах в учебе и успешной сдачи экзаменов.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Это день, в котором спелись множество традиций, примет и даже суеверий. Давайте мы их вспомним.

Алеся Лакина:

Во-первых, во многих вузах после утренних официальных торжеств происходят шумные гулянья. Это, кстати, тоже традиция. В 1884 году Антон Чехов говорил об этом празднике так: «Студенты выпили все, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла». Также он отмечал, что это такой день, в который можно напиваться всем, даже невинным младенцам и классным дамам.

Михаил Свито:

Девочки, мы надеемся, этот день без злоупотребления проходит?