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«Считают Татьяну своей покровительницей». Как зарождались традиции праздновать День студентов?

25 января 2024 20:29
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«Давайте же радоваться, пока мы молоды» – это начало студенческого гимна известно пожалуй всем, кто молод душой и телом. А значит, и дата 25 января вам о чем-то говорит. Татьянин день – это неофициальный праздник студентов и, конечно же, самих Татьян. Об истории и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Считают Татьяну своей покровительницей». Как зарождались традиции праздновать День студентов?-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Поскольку 25 января приходится на конец зимней сессии, студенты до сих пор считают Татьяну своей покровительницей и просят ее об успехах в учебе и успешной сдачи экзаменов.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Это день, в котором спелись множество традиций, примет и даже суеверий. Давайте мы их вспомним.

Алеся Лакина:
Во-первых, во многих вузах после утренних официальных торжеств происходят шумные гулянья.  Это, кстати, тоже традиция. В 1884 году Антон Чехов говорил об этом празднике так: «Студенты выпили все, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла». Также он отмечал, что это такой день, в который можно напиваться всем, даже невинным младенцам и классным дамам.

Михаил Свито:
Девочки, мы надеемся, этот день без злоупотребления проходит?

«Считают Татьяну своей покровительницей». Как зарождались традиции праздновать День студентов?-4

Татьяна Трухан, руководитель детского коллектива «Сябрынка»:
Без.

Михаил Свито:
Как, чем заменяете?

«Считают Татьяну своей покровительницей». Как зарождались традиции праздновать День студентов?-7

Татьяна Мусорская, студентка экономического факультета БГУ:
Подготовка к экзаменам, еще не закончились.

Михаил Свито:
Все учитесь?

Татьяна Мусорская:
Да, учение – свет.

«Дань традиции». Почему Татьянин день стал праздником студентов – подробнее здесь.

# Студенты # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито # Татьяна Трухан

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