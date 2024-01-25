Производит 73% макаронных изделий Беларуси. Какие инновации ввели на Борисовском комбинате?

В Минской области продолжают реализацию инвестиционных проектов. Многие направлены на импортозамещение. И успешно: спрос порождает предложения. Данная продукция сегодня конкурентоспособна, как по цене, так и качеству. Новый проект реализуют на Борисовском комбинате хлебопродуктов. Здесь запустили современную линию по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект запустили в короткие сроки и с небольшими вложениями. Максимальный объем – в год до 40 тысяч тонн. Экономический эффект от новой линии посчитала Дарья Авсюк.

Борисовский комбинат по производству хлебопродуктов выпускает 73 % макаронных изделий в Беларуси. Предприятие активно развивается. Недавно в рамках инвестпроекта здесь открыли новую линию по производству макарон группы А из твердых сортов пшеницы. Срок окупаемости проекта 3 года и 6 месяцев. Его стоимость составила 4 миллиона рублей. Возможности обновленного цеха оценил губернатор Минской области Александр Турчин.