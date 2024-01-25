Производит 73% макаронных изделий Беларуси. Какие инновации ввели на Борисовском комбинате?

В Минской области продолжают реализацию инвестиционных проектов. Многие направлены на импортозамещение. И успешно: спрос порождает предложения. Данная продукция сегодня конкурентоспособна, как по цене, так и качеству. Новый проект реализуют на Борисовском комбинате хлебопродуктов. Здесь запустили современную линию по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект запустили в короткие сроки и с небольшими вложениями. Максимальный объем – в год до 40 тысяч тонн.
Экономический эффект от новой линии посчитала Дарья Авсюк.
Борисовский комбинат по производству хлебопродуктов выпускает 73 % макаронных изделий в Беларуси. Предприятие активно развивается. Недавно в рамках инвестпроекта здесь открыли новую линию по производству макарон группы А из твердых сортов пшеницы. Срок окупаемости проекта 3 года и 6 месяцев. Его стоимость составила 4 миллиона рублей. Возможности обновленного цеха оценил губернатор Минской области Александр Турчин.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
За относительно небольшие деньги можно реализовывать правильные и нужные для страны проекты. Для потребителя большой плюс – это возможность купить качественную продукцию по приемлемой цене. Поэтому я думаю, что год текущий будет изобиловать такими встречами – именно производственных объектов, которые сегодня уже реализованные проекты, реализуемые, которые будут реализовываться в будущем, которые дают по многим направлениям значимый эффект для экономики страны и отдельно взятого региона.
Что изменилось на производстве после прихода инвестиций – смотрите в сюжете.