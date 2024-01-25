Азарёнок: Лукашенко поддерживают свободные идейные люди

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы абсолютные рабы. Вы все работаете за эти гранты. И тут мы видели, как у Темочки быстренько от национального гонара все очень быстро свелось к грантам. Невозможно себе представить дискуссию мировоззренческую не за бабки, не за гранты, не за то, кто где сидит – это мы видим постоянно, а вот мировоззренческую дискуссию между, например, не знаю, Лукашуком и Дракохрустом. Потому что у вас нет мировоззрения. У вас одно мировоззрение – барацьба змагарство за гранты, за грошы, за месца. И поехать сделать керамические зубы и светить ими с палубы какой-то.

А Лукашенко поддерживают свободные идеологические люди. Идейные люди со своей идеологией. Потому что чтобы поддерживать Президента в 1994-м, 1996-м, чтобы поддерживать его все годы, чтобы поддерживать его в 2020 году в COVID, чтобы поддерживать его в выборы, надо идти против «повесточки». Надо то сделать, о чем писали когда-то. Хорошая песня «Машина времени», слова: «Не надо прогибаться под изменчивый мир». А для этого надо обладать мировоззрением. Для того чтобы плевать в COVID, надо быть православным человеком и знать, что все в руках Божьих. А не как вы напялили, зацепились, накололись. Начали, как бабы, визжать. И всегда так. Вам скажут в Telegram-канале, вы начинаете ходить туда-сюда. Омоновцы спрашивают: «Ты не туда пошел, тебе не туда написали?» – «А, ну да, точно». Это вы такие. А между идейными, идеологическими людьми возможны любого уровня дискуссии. И это нормально. И это признак здорового общества.



Это признак, когда западники и славянофилы в царской империи XIX века дискутировали между собой, и очень жестко. Полемика тех же Страхова и Соловьева. О чем я говорю, вы слов таких не знаете. Я могу сказать: вы жалкие. Жалко вас.

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