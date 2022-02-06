«Считают себя виноватыми». Почему дети не признаются, что стали жертвами сексуального насилия?

Новости Беларуси. Каким бы ни был уровень образования, важно научить ребенка ориентироваться в жизненных процессах, которые не всегда поддаются научным законам и объяснениям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, в багаже каждого школьника должны быть знания, как действовать в определенных ситуациях. Ну, из разряда, когда незнакомый дядя предлагает конфетку. И это не менее важные знания, чем построение логарифмов или деление дробей. Нашу настороженность подтверждает и статистика. За последние 10 лет в Беларуси случаи педофилии выросли больше, чем в 20 раз. За неудобную и табуированную в обществе тему о сексуальном насилии над несовершеннолетними взялась Юлия Мычка. Она готова поделиться тем, как уберечь наших детей.

Никто из родителей этого тихого микрорайона Гродно не мог даже в самом страшном сне представить, что по соседству будет жить настоящий монстр. Молодой дворник 27 лет на протяжении 10 лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Звал в гости, угощал конфетами, включал мультики или предлагал посмотреть якобы на котят. Порой местом удовлетворения извращенной похоти становились чердак многоэтажки, овраг и даже детская площадка. Этот кошмар пережили шесть мальчиков и одна девочка.

Татьяна Невмержицкая, официальный представитель прокуратуры Гродненской области:

Всего установлено свыше 30 эпизодов противоправной деятельности мужчины. В отдельных случаях обвиняемый применял к детям физическое насилие, лишая возможности сопротивляться. С учетом представленных гособвинителем доказательств, суд Октябрьского района Гродно постановил обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Приговор вступил в законную силу. В этой истории правоохранители отметили один факт: родители во время следствия признавались, что не замечали ничего странного в поведении своих детей, да и сами юные жертвы молчали до последнего.

Мария Рудая, педагог-психолог «SOS – Детская деревня Могилев»:

Дети не говорят, потому что они боятся. Они боятся, что им не поверят. По статистике, дети врут не больше, чем взрослые. Дети являются достоверными свидетелями, они могут рассказать, что с ними произошло. Дети не говорят, потому что боятся, что их накажут. Они считают себя виноватыми в том, что произошло. За последние шесть лет в этой комнате с секретом побывали сотни детей, которые стали жертвами или свидетелями насилия, в том числе сексуального характера. Она находится в могилевской «SOS – Детской деревне» и оборудована так, чтобы максимально расположить ребенка к доверительному разговору и оградить от повторных допросов в суде.