«Считают себя виноватыми». Почему дети не признаются, что стали жертвами сексуального насилия?
Новости Беларуси. Каким бы ни был уровень образования, важно научить ребенка ориентироваться в жизненных процессах, которые не всегда поддаются научным законам и объяснениям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, в багаже каждого школьника должны быть знания, как действовать в определенных ситуациях. Ну, из разряда, когда незнакомый дядя предлагает конфетку. И это не менее важные знания, чем построение логарифмов или деление дробей. Нашу настороженность подтверждает и статистика. За последние 10 лет в Беларуси случаи педофилии выросли больше, чем в 20 раз.
За неудобную и табуированную в обществе тему о сексуальном насилии над несовершеннолетними взялась Юлия Мычка. Она готова поделиться тем, как уберечь наших детей.
Никто из родителей этого тихого микрорайона Гродно не мог даже в самом страшном сне представить, что по соседству будет жить настоящий монстр. Молодой дворник 27 лет на протяжении 10 лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Звал в гости, угощал конфетами, включал мультики или предлагал посмотреть якобы на котят. Порой местом удовлетворения извращенной похоти становились чердак многоэтажки, овраг и даже детская площадка. Этот кошмар пережили шесть мальчиков и одна девочка.
Татьяна Невмержицкая, официальный представитель прокуратуры Гродненской области:
Всего установлено свыше 30 эпизодов противоправной деятельности мужчины. В отдельных случаях обвиняемый применял к детям физическое насилие, лишая возможности сопротивляться. С учетом представленных гособвинителем доказательств, суд Октябрьского района Гродно постановил обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Приговор вступил в законную силу.
В этой истории правоохранители отметили один факт: родители во время следствия признавались, что не замечали ничего странного в поведении своих детей, да и сами юные жертвы молчали до последнего.
Мария Рудая, педагог-психолог «SOS – Детская деревня Могилев»:
Дети не говорят, потому что они боятся. Они боятся, что им не поверят. По статистике, дети врут не больше, чем взрослые. Дети являются достоверными свидетелями, они могут рассказать, что с ними произошло. Дети не говорят, потому что боятся, что их накажут. Они считают себя виноватыми в том, что произошло.
За последние шесть лет в этой комнате с секретом побывали сотни детей, которые стали жертвами или свидетелями насилия, в том числе сексуального характера. Она находится в могилевской «SOS – Детской деревне» и оборудована так, чтобы максимально расположить ребенка к доверительному разговору и оградить от повторных допросов в суде.
Мария Рудая:
Еще очень страшно, когда бывают случаи, что оправдывают. Дети все-таки оправдывали насильников – он меня любит. Причем это могло быть в отношении к приемному родителю. Эти слезы, эта тоска такая, этот плач, когда они теряют кого-то.
Рассказ записывается несколькими камерами на видео, которое присоединяется к материалам дела. За 10 лет количество выявленных случаев педофилии в стране выросло больше, чем в 20 раз. За изнасилование заведомо малолетних в Беларуси предусмотрено лишение свободы от 8 до 14 лет.
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