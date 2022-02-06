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«Будешь кричать «помогите». Как ребёнку вести себя при опасности? Показывает инструктор по самообороне

06 февраля 2022 19:50
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Новости Беларуси. Громкий и пронзительный. Такой крик нужно довести до автоматизма, ведь в обычной жизни мы только и делаем, что просим детей не кричать, не шуметь и быть потише, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Будешь кричать «помогите». Как ребёнку вести себя при опасности? Показывает инструктор по самообороне-1

Поняла? Громко будешь кричать «помогите». Я тебя взял – раз, два.  

К тренеру по самообороне Сергею Черноголову родители все чаще приводят детей младшего школьного возраста. И первым делом здесь учат кричать.  

«Будешь кричать «помогите». Как ребёнку вести себя при опасности? Показывает инструктор по самообороне-4

Стой!
– Стой!
– Молодец!  

«Будешь кричать «помогите». Как ребёнку вести себя при опасности? Показывает инструктор по самообороне-7

Сергей Черноголов, инструктор по самообороне:
У меня у самого два ребенка. Одному четыре, второму шесть лет. Я где-то им ставлю небольшие видеоролики, чтобы они посмотрели, что может быть. Я сам им уделяю время, показываю, как нужно себя вести. Я им купил небольшую грушу, которую они толкают, пинают. Я ни в коем случае не запрещаю своим детям кричать, когда они этого хотят. Наоборот, потому что я точно знаю, что если это запрещать даже дома, когда ребенок выплескивает эмоции, он зажмется и в стрессовой ситуации.  

Родители должны объяснить ребенку одно простое правило.  

«Будешь кричать «помогите». Как ребёнку вести себя при опасности? Показывает инструктор по самообороне-10

Сергей Тышковец, лектор школы безопасности «Феникс»:
Никогда взрослый не будет обращаться к ребенку за помощью. Это нужно родителям понимать и объяснять, что если к вам обращается взрослый, значит есть какой-то подвох. За помощью взрослый обычно обращается к взрослому.  

Сегодня в руках современных родителей есть немало девайсов, которые позволяют быть на связи с ребенком 24 на 7. Но ни один гаджет с навигацией не заменит самого главного – доверительных отношений в семье. Что бы ни произошло и что бы ни волновало наших детей, первыми они должны прийти к нам. Иначе это соблазнительное место детского доверия может занять кто-то другой.  

«Будешь кричать «помогите». Как ребёнку вести себя при опасности? Показывает инструктор по самообороне-13

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# Педофилия # общество # Сергей Черноголов # Юлия Мычка # Сергей Тышковец # Фотофакт

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