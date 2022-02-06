Российские военные побывали в Хатыни и отдали дань памяти погибшим на войне. Какие открытия они сделали?

Новости Беларуси. На неделе российские военные, которые прибыли в Беларусь на совместные учения, побывали в Хатыни и отдали дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На неделе российские военные, которые прибыли в Беларусь на совместные учения, побывали в Хатыни и отдали дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Большим открытием для них стало то, что на территории Беларуси были уничтожены даже не сотни, а тысячи деревень.
В Год исторической памяти нам еще много нового предстоит узнать о событиях тех лет, пережить некоторые моменты заново и бескомпромиссно утвердить правду в нашем сознании.