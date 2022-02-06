Прямой эфир

Российские военные побывали в Хатыни и отдали дань памяти погибшим на войне. Какие открытия они сделали?

06 февраля 2022 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе российские военные, которые прибыли в Беларусь на совместные учения, побывали в Хатыни и отдали дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Российские военные побывали в Хатыни и отдали дань памяти погибшим на войне. Какие открытия они сделали?-1

Большим открытием для них стало то, что на территории Беларуси были уничтожены даже не сотни, а тысячи деревень.

Российские военные побывали в Хатыни и отдали дань памяти погибшим на войне. Какие открытия они сделали?-4

В Год исторической памяти нам еще много нового предстоит узнать о событиях тех лет, пережить некоторые моменты заново и бескомпромиссно утвердить правду в нашем сознании.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Домой можешь не вернуться». Как организован рынок сексуальных услуг в Беларуси? Три истории девушек
06 февраля 2022 18:58

«Домой можешь не вернуться». Как организован рынок сексуальных услуг в Беларуси? Три истории девушек

Лукашенко в интервью Соловьёву: «Когда-то Украина всех нас кормила в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем»
06 февраля 2022 18:30

Лукашенко в интервью Соловьёву: «Когда-то Украина всех нас кормила в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем»

«Машинально сказал: зябь не подняли!» Караев о работе помощником Лукашенко по Гродненской области
06 февраля 2022 18:05

«Машинально сказал: зябь не подняли!» Караев о работе помощником Лукашенко по Гродненской области