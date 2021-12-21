Папа, приходят непонятные смски от дяди. Как помочь ребёнку открыться и защитить его от педофила?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Говорить мы сегодня будем на тему сложную, но важную. Все чаще в СМИ попадает информация о том, что увеличивается число преступлений против детей. Педофилия – насколько сейчас остро стоит этот вопрос у нас в стране? Какая статистика? О педофилии в Беларуси: у нас достаточно остро стоит эта проблема, однако раскрываемость в этой сфере увеличилась

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Во-первых, достаточно остро стоит эта проблема. И я хочу сказать сейчас большое спасибо, но не только сотрудникам наркоконтроля, которые действительно проделывают огромную работу в данной сфере, но и средствам массовой информации, потому что благодаря тому, что вы поддержали нашу эту информационную политику, донесли эту проблему, причем до всех категорий граждан, у нас раскрываемость в том числе увеличилась. Благодаря социальным педагогам и штатным психологам у нас увеличилась в прямом смысле слова раскрываемость данных преступлений, потому что они сакцентировали внимание на это, и дети начали раскрываться. Я думаю, что статистика говорит сама за себя. Юлия Бешанова:

Вы говорили о том, что благодаря социальным педагогам, психологам раскрываемость этих преступлений повысилась. А вообще как происходит расследование таких преступлений? Ведь дети не приходят и не говорят зачастую. Зачастую признаться в этом для ребенка тоже проблема. Важны доверительные отношения в семье, чтобы ребенок не боялся рассказать о какой-то ситуации Наталья Сахарчук:

Прежде чем мы поговорим о социальных педагогах, я бы в первую очередь обратилась к родителям, потому что когда в семье хорошие, дружественные, доверительные отношения, когда ребенок не боится сказать своему родителю – маме или папе – о том, что произошла такая ситуация: к нему, например, подошел дядя, предложил какие-то формы общения, либо у него в сети Интернет пришел запрос на предоставление фотографии и так далее. Я это почему говорю? Потому что если у родителей с детьми действительно хороший контакт, то, поверьте, латентность уже становится намного меньше в части этих преступлений.

Случается ли в Беларуси самосуд над педофилами и где преступники ищут жертв? Рассказывает Виталий Капилевич. Папа, приходят непонятные смски от дяди – как удалось разоблачить этого педофила? Наталья Сахарчук:

Я не буду даже далеко ходить за примером. Буквально недавно сотрудникам наркоконтроля в ГУВД поступил звонок от одного из родителей, который рассказал, что к нему подошел шестилетний ребенок и сказал: «Папа, посмотри, у меня приходят на телефон какие-то непонятные смски от знакомого мне дяди». Я сейчас объясню, почему этот дядя был знаком. Там определенного формата смски: давай встретимся, давай погуляем и так далее. Когда наши уважаемые сотрудники начали процедуру разыскных мероприятий, было установлено, что этот мужчина в летний период, когда ребенок находился на каникулах у бабушки, осуществлял там в доме хозработы, ремонтные работы. И он вошел в контакт с ребенком, взял у него мобильный телефон и уже спустя буквально два-три месяца он вышел с ним на контакт. Когда уже было раскрыто преступление, было установлено, что это не единственный ребенок, который мог стать жертвой. Здесь конкретный пример того, что была совместная работа родителей и сотрудников органов внутренних дел. Благодаря этой кропотливой и результативной работе получилось, что и ребенок не стал жертвой, и нашли еще несколько детей, которые, к сожалению, уже успели стать жертвами этого мужчины. Причем этот мужчина сам достаточно в возрасте. Юлия Бешанова:

Они не рассказывали об этом родителям? «Нужно уметь разговаривать». Как помочь ребенку открыться и рассказать о проблеме?

Наталья Сахарчук:

Нет, в том-то и проблема, что они не рассказывали своим родителям. Вот здесь вступает уже, как говорится, в ход именно работа социального педагога или психолога, который умеет на профессиональном уровне найти подход к ребенку. Когда мы начали очень сильно, скажем так, в хорошем смысле слова, рассказывать об этой проблеме в средствах массовой информации, естественно, нас увидели. Нас увидели и поддержали как педагогический состав в учреждениях образования, так и непосредственно социальные педагоги. Конечно, все люди, все родители. Они прекрасно понимают, что с ребенком нужно уметь разговаривать. Юлия Бешанова:

Наталья, если мы составим памятку: что каждому ребенку нужно донести родителям, в школе? Правила безопасного поведения, чтобы не попасть в эту историю. Наталья Сахарчук:

В первую очередь, ни в коем случае нельзя разговаривать с незнакомым тебе человеком. Если вдруг у вас, например, в социальной сети либо на телефон через мессенджер приходят от незнакомого контакта определенного смысла сообщения – направь мне фотографию, предоставь мне какие-то свои личные данные персональные либо фотографии открытого характера личного, надо в первую очередь сказать об этом родителям. А для того, чтобы знали родители, должен быть хороший контакт в семье. Нужно понимать и слышать своего ребенка. Я знаю конкретные ситуации, когда дети подходят и говорят: «Слушай, мам, посмотри, мне пришла какая-то непонятная смска в одной социальной сети от какого-то непонятного человека. Он спрашивает у меня определенные личные данные, просит предоставить, например, фотографию в нижнем белье». Некоторые говорят: «Ай, не обращай внимания» и так далее. А это уже первый звоночек, на который нужно отреагировать.

Юлия Бешанова:

Родителям в этой ситуации что делать – сразу звонить вам? Начинают рассказывать о преступлениях, которые произошли много лет назад. Это психологическая травма Наталья Сахарчук:

Конечно, мы для этого и есть. Не надо бояться, потому что, возможно, своевременным звонком вы защитите, в первую очередь, своего ребенка, возможно, других детей, а еще можете помочь нам раскрыть преступление в отношении других детей. Каждый человек, который совершил посягательство на неприкосновенность, тем более ребенка, должен за это ответить. Есть уголовная ответственность, но есть еще и человеческая ответственность. И вот благодаря и родителям, и социальным педагогам – у них есть больше времени, у них есть профессиональные навыки, и они входят в доверие к детям, которые потом начинают рассказывать о преступлениях, которые имели место быть год, два, три, четыре назад. У нас были такие случаи, что в наркоконтроль приходили люди, в частности девушки, в отношении которых насилие совершалось пять и десять лет назад. Юлия Бешанова:

И все эти годы девочки молчали? Наталья Сахарчук:

Абсолютно верно. Это же не только физическая травма, это в первую очередь психологическая травма. Юлия Бешанова:

Родители как-то могут определить, что ребенок стал жертвой педофила? Какие-то есть признаки – меняется поведение? Что происходит, если работают с ними психологи? Дети замалчивают проблему. Зачастую эта тема остается внутри семьи Наталья Сахарчук:

Мне кажется, любой ребенок, у которого происходят какие-то психологические травмы, я уже даже не говорю про физические травмы...

Юлия Бешанова:

Многие подростки достаточно закрыты. Наталья Сахарчук:

Конечно, он меняется. И вот здесь как раз речь идет о том, что если не может родитель раскрыть проблему в своем ребенке, должен поработать непосредственно хороший психолог, школьный психолог. Помимо школьных психологов, есть у нас другие профессионалы. Юлия Бешанова:

Согласитесь, это проблема, которую не очень хочется зачастую выносить за рамки семьи, какой-то социальной группы. Ведь в этом тоже проблема, что эта ситуация замалчивается самими взрослыми. Наталья Сахарчук:

Абсолютно верно, поэтому мы и говорим, что есть проблема в этой преступной категории. Почему такое понятие латентность – она скрыта. И очень часто и дети замалчивают. И когда рассказывают родителям, особенно если у родителей есть определенный статус в обществе, эта тема так и остается внутри семьи. А этого не надо бояться, потому что он совершил сегодня насилие в отношении одного ребенка, в завтра это будет второй, третий, четвертый… Чувствуя безнаказанность, педофил может испортить жизнь многим детям Наталья Сахарчук:

Получается, что этот педофил, чувствуя, что у него абсолютная безнаказанность, он может испортить жизнь не одному, не двум, не трем детям, поэтому этого не надо бояться, этого не надо стесняться. И если такая проблема есть, ее нужно решать. И если вы не хотите обращаться в органы внутренних дел, это очень большая ошибка, конечно. Для этого как раз и нужна работа психолога, потому что, поверьте, эта травма потом идет с ребенком на протяжении всего его жизненного пути.

Наталья Сахарчук:

Речь идет о детях, поэтому здесь совершенно неважно, какое государство занимается решением этой очень важной проблемы на сегодняшний момент. Поэтому международное сотрудничество здесь налажено на высшем уровне. Здесь сегодня у нас в первую очередь задача с помощью вас, наши уважаемые коллеги, это донести до общественности, что эта проблема есть, мы не боимся про нее говорить. Наоборот, мы акцентируем внимание, что здесь нужно сконсолидироваться абсолютно всем – средствам массовой информации, общественности, сотрудникам милиции, в первую очередь образованию, потому что, естественно, все дети учатся в учреждениях образования, где должны работать не только сотрудники милиции, но и педагогический состав. Поэтому объединив все наши совместные усилия, мы должны, и я уверена, что у нас получится, что у нас будет с каждым годом этих преступлений становиться все меньше и меньше, и наши дети будут становиться здоровее в хорошем смысле слова, никто не будет угрожать их безопасности, тем более посягать на их личную. «Дядя совершал встречи со своей несовершеннолетней племянницей». Об этом знала мама. Как такое вообще может быть? Наталья Сахарчук:

Совсем недавно в своем Telegram-канале «МВД Беларуси» мы тоже рассказывали о ситуации, и благодаря сотрудникам наркоконтроля она была очень быстро раскрыта. Дядя совершал встречи со своей несовершеннолетней племянницей. Об этих встречах знала и мама, и ее родная сестра. Теперь просто вопрос: как такое вообще может быть? Юлия Бешанова:

То есть мама не захотела выносить из семьи? Наталья Сахарчук:

Мама знала о том, что эти встречи происходили и даже где они происходили. Вот это реальная история жизни. Поэтому мы и говорим, что если кому-то даже из родственников известно, что происходит насилие в отношении несовершеннолетнего, малолетнего ребенка, не надо это скрывать. Мы же не знаем продолжение или составляющие этой истории, почему это все происходило. В принципе, знаем, но говорить об этом мы не будем. Поэтому если вы знаете, что такая ситуация происходит, особенно это касается детей. Ведь дети – это самые главные проводники в этой ситуации. Почему? Потому что девочки общаются между собой по секрету, мальчики общаются между собой точно так же. Юлия Бешанова:

Девочка рассказала подружке, подружка рассказала маме. «Никто не имеет права калечить судьбы нашим детям»