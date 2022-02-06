Азарёнок – Украине: все же знают, что на публику вы поёте про Бандеру, а сами вспоминаете гимн Советского Союза

Новости Беларуси. Тайны наших беглых бескомпромиссно раскрывает Григорий Азаренок. В этих историях как раз почти все ясно. Время авторской журналистики на СТВ в программе «Неделя».

Григорий Азаренок, СТВ:

Православная церковь вспоминает и чтит сегодня великую святую – матушку Ксению Петербургскую. Блаженная юродивая, не ведая усталости, помогала она людям и строила часовню. По кирпичику, в любую погоду, каждую ночь, относила она. Вечно помогала и вечно созидала. Так и Беларусь сейчас неустанно помогает ближним и созидает свою страну, свой белорусский храм. И потому бесы ополчились на нее злобно. Откроем же и прочтем великого нашего писателя, родившегося на украинской земле и воспевшего ее. Ведь словно видел он нынешнего украинского посла в нашей стране, когда писал свои «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?»

Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:

Можно считать это шпионажем? Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины:

Господи. Вы кто? Ксения Лебедева:

«Беларусь 1» телеканал. Корреспондент Ксения Лебедева. Игорь Кизим:

А, корреспондент. Трудно назвать корреспондентом вас. Знаете, вы пропагандист, мне кажется, не более того. Ксения Лебедева:

Почему вы так считаете? Игорь Кизим:

Шумите потому что много. Ксения Лебедева:

Можно считать это шпионажем? Игорь Кизим:

Какой шпионаж? Ксения Лебедева:

То, что беспилотник… Игорь Кизим:

Ну, у вас если в голове фантазии, фантазируйте сами. Чего вы ко мне пристали? Григорий Азаренок:

Как вольные и сильные казаки-запорожцы превратились вот в это? Тарас Бульба сказал бы прямо: від дівчини тікати, да еще мелко и мелочно ей хамить, из машины своей огрызаться – це не добре. Це позорище, гірше последней свиноти. Не зря в дипломатическом корпусе ходит устойчивое выражение – «брешет, як Кизим». Спрятавшись в Facebook так, что чуба не видать, це особь считает себя вправе давать оценки нашей власти, нашей политике, нашим журналистам. Но когда только нужно давать ответ, не бачно этого парсюка, словно в мешке у Солохи с чертом затаился.

Григорий Азаренок:

Но ведь оно не одно такое. Нынешний политический класс нашей южной соседки – это невероятная концентрация трусости, подлости, тупой хуторской жадности и бесконечного лизоблюдства. Они все готовы отдать, последние шаровары спустить с молотка за бесценок, лишь бы хоть один раз назвали их европейцами. Их никогда не возьмут ни в НАТО, ни в Евросоюз, ни один солдат американский даже не подумает пролить хоть каплю пота, а не то что крови, за неньку, но они все скачут, скачут этот кровавый гопак, наливаясь ненавистью, бегают по подъездам с деревянными автоматами. Да что ж вы натворили? Что вы наделали, друзі? Вы вышли из Советского Союза пятой экономикой Европы! На уровне Франции. С гигантской промышленностью, с великой наукой, с богатейшими землями. А что сейчас? А хорошо об этом сказала ваша героїня Надія Савченко: жалко мне Украину, газа нет, нефти нет, армии нет, даже денег нет, одни герої. Вы чего творите? Все же знают, что на публику вы поете про этого вурдалака, а сами вспоминаете гимн Советского Союза на случай, если хоть один танк все-таки появится вблизи незалежних степей. Мы вам мир, вы нам войну. Мы вам продукты, вы нам террористов, мы вам электричество, вы нам закрытое небо. Лукашенко в интервью Соловьеву: «Когда-то Украина всех нас кормила в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем» (читать далее).

Григорий Азаренок:

Вы уже отстрелили себе не только ноги, уже все органы ваши как решето от самострелов, но вы продолжаете позориться, запустили к нам это чудо шумерской инженерии, мы его посадили, а вы танцуете под чужой мотивчик.

Горькие слова батьки Тараса Бульбы к родному сыну, который ради польской профурсетки предал товарищество, родство, веру свою. Ведь писала же Леся Украинка про галицийцев как раз. Поляки и русины не верят друг другу и носят каменюки за пазухой. Вся галицкая общественность лучше с чертом примирится, чем с поляками.

Григорий Азаренок:

А сейчас? Кому вы продались? Зачем? Что они дали вам? Как же противно на это смотреть: чтобы славянский полковник стоял на колене перед страшной послицей Англии.