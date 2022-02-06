«Интимные места – это что?» Как рассказать ребёнку о существовании педофилов

За изнасилование заведомо малолетних в Беларуси предусмотрено лишение свободы от 8 до 14 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В конце января в России был подписан закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофила» (Россия):

Мы четко знаем, что даже когда педофил 20 лет отсидел в тюрьме, он из этой тюрьмы выйдет и в первый год опять совершит преступление.

Юлия Мычка, корреспондент:

Есть такая статистика?

Анна Левченко:

Да.

Всероссийское движение «Сдай педофила» на протяжении 10 лет оказывает юридическую и психологическую помощь семьям, где дети пострадали от сексуального насилия, а еще волонтеры активно занимаются продвижением законов, которые помогают оградить детство от растления. По мнению тех, кто уже давно в теме, единственный шанс защитить ребенка – не замалчивать, а объяснять.