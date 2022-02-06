«Интимные места – это что?» Как рассказать ребёнку о существовании педофилов

За изнасилование заведомо малолетних в Беларуси предусмотрено лишение свободы от 8 до 14 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В конце января в России был подписан закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.
За изнасилование заведомо малолетних в Беларуси предусмотрено лишение свободы от 8 до 14 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В конце января в России был подписан закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.
Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофила» (Россия):
Мы четко знаем, что даже когда педофил 20 лет отсидел в тюрьме, он из этой тюрьмы выйдет и в первый год опять совершит преступление.
Юлия Мычка, корреспондент:
Есть такая статистика?
Анна Левченко:
Да.
Всероссийское движение «Сдай педофила» на протяжении 10 лет оказывает юридическую и психологическую помощь семьям, где дети пострадали от сексуального насилия, а еще волонтеры активно занимаются продвижением законов, которые помогают оградить детство от растления. По мнению тех, кто уже давно в теме, единственный шанс защитить ребенка – не замалчивать, а объяснять.
Анна Левченко:
О границах собственного тела говорить с детьми, причем с самого раннего возраста. Ребенок должен знать в 4-5 лет, уже можно ему совершенно спокойно говорить, что никто не должен трогать тебя за интимные места. А интимные места – это что? Это те места, которые прикрыты нижним бельем – трусики, маечка. Даже папа, даже отчим, никто. Просто такого насилия очень много еще происходит в семье.
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