«Домой можешь не вернуться». Как организован рынок сексуальных услуг в Беларуси? Три истории девушек

Новости Беларуси. Обещанное расследование «Недели», в котором речь пойдет о реальных представительницах древнейшей профессии – проститутках. С милицией нравов плечом к плечу работал и Сергей Шуманский. Что из этого получилось – смотрите в видеоматериале. Может ли быть что-то общее между 40-летней наркоманкой и привлекательной студенткой из благополучной семьи? Пожалуй, ничего, кроме одного маленького секрета – и та, и другая могут заниматься проституцией. Во всем мире подобный заработок привлекает совершенно разных людей по совершенно разным причинам, а потому составить типичный портрет путаны просто невозможно. Зато разглядеть их во тьме улиц или найти в интернете не так уж и сложно.

В этом сюжете мы собрали три истории совершенно разных девушек, объединенных одной древнейшей профессией. Не пытайтесь узнать в них кого-то из знакомых. Имена и голоса героинь по их собственным просьбам мы, конечно же, изменили.

Я познакомилась с ним в интернете на сайте знакомств. Произвел впечатление нормального мужчины интересного. Гульнара согласилась встретиться с нашей съемочной группой на условиях полной конфиденциальности. Впрочем, ровно на таких же условиях девушка около года встречалась с десятками мужчин. За деньги.

Ее история как под копирку – неудачный брак, развод, депрессия, сайт знакомств. Только вместо принца в жизни Гульнары вдруг появился 50-летний сутенер. После нескольких месяцев переписки мужчина прямым текстом предложил ей зарабатывать собственным телом.

Изначально я к нему прониклась немножко душой. Он мне сразу сказал, что я его как женщина не интересую, хотя изначально понравился. Как-то относился ко мне по-отечески, будто бы заботился. Что я одна воспитываю ребенка. «Я помогу тебе найти достойного мужчину, их нет в интернете, это определенные круги узкие», – он вот этим меня взял.

Найти мужчину мечты новый знакомый Гульнары пообещал еще нескольким десяткам девушек. Позже все они встретились в одном Telegram-чате. И с того самого момента узнали, что стали проститутками. Предприимчивый сутенер лично подбирал клиентов и определял стоимость каждой из них. Для встреч он самостоятельно подыскивал съемные квартиры, а после забирал свой процент с каждого гостя. Тех, кто не соглашался с условиями работы, мужчина шантажировал откровенными фото и переписками. В итоге около 20 девушек оказались в сексуальном рабстве у человека, которого и видели-то всего несколько раз в жизни. «Большой приток временного населения». Что отличает проституцию в Минске от других городов – читайте здесь.

Все как будто бы боялись друг другу что-то сказать. Как будто было такое какое-то непонятное общение. Кто-то на это шел целенаправленно, это его устраивало. Кто-то вот так вот. Периодически девочки какие-то выходили из чата, я тоже выходила не раз из чата. Он начинал писать: что, почему, что тебя не устраивает, я же хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Эта история про сутенера и как минимум два десятка девочек продолжалась почти два года. Он жил за их счет, спал с ними и продолжал вовлекать в прибыльный бизнес новых работниц. Пока наконец несколько девушек не отчаялись окончательно и, закрыв глаза на страх и стыд, пришли в милицию. «До 3 тысяч долларов в день». Следователь рассказала, что заставляет девушек идти в проституцию – читайте здесь.

О подобных суммах Наталья может только мечтать. Впрочем, проститутки ее возраста и социального статуса редко хвастаются высоким спросом, а значит, и доходом. Наркоманка со стажем, дважды судима, лишена родительских прав. Проституткой работает почти два года. Говорит, к подобному заработку ее подтолкнула трудная жизненная ситуация.

Именно когда супруг умер, получилось так, что через какое-то время. Попытки устроиться на работу – не хочется идти работать уборщицей или кем-то еще с моей базой. Попыталась попробовать – пошло. Знакомая подсказала, в какой группе нужно состоять. Все.

Несмотря на далеко не юный возраст и явное пристрастие к наркотикам, Наталья пользуется спросом у мужчин. Возможно, вся магия в цифрах. Максимальная цена за час в машине клиента – 60 рублей. Белорусских. Обращаются за утехами и стар, и млад. Особого отбора женщина не ведет. Главное условие – наличие места для встречи. Кредо уважающей себя проститутки – в свой дом с клиентами ни ногой.

Дом – это святое место. Только на выезд и только в авто, потому что я на квартиры не выезжаю. Я предлагаю услугу. У меня есть фотография и прайс, который прилагается к фотографиям: какой пункт сколько стоит. До 60 рублей у меня самое большое.

– Возрастной контингент обращающихся какой?

– Разные, от 20 до 50 лет.

– Какого-то портрета конкретного нет?

– Нет, я не выбираю молодых или только старых. Кто и кого выбирает в этой некрасивой истории небескорыстной любви вопрос, скорее, вторичный. На первом месте у каждой из сторон интерес финансовый. Одни хотят побольше заработать, другие – хорошо отдохнуть и при этом не растратиться. И пусть неромантично, совсем немолодо и очень некомфортно. Зато дешево и всегда пожалуйста. А вот по поводу мифа о легких деньгах Наташа готова поспорить. На самом деле, это не легкие деньги, это очень не легкие деньги. На самом деле, нужно быть очень сильным человеком, чтобы работать в такой профессии. Потому что ты всегда идешь и понимаешь: домой можешь не вернуться или попасть в милицию.

– Здравствуйте, как дела? Собирайтесь, поехали.

– Меня снимать не нужно.

– Я знаю, собирайся, поехали.

Ангелине всего 24. Четвертую часть своей жизни девушка уже отдала занятию проституцией. 7 лет назад она приехала в Минск на учебу, захотела красивой жизни и очень не хотела для этого работать. Симпатичная внешность, молодой возраст и отсутствие каких-либо нравственных ограничений – это, пожалуй, и все, что нужно для начала карьеры проститутки. Цену поможет установить рынок, а хорошие рекомендации распространят уже сами клиенты. Остается только создать анкету, наполнить ее откровенными фото и ждать богатенького любителя продажной любви.

– Тебе душ нужен? Можно на ты, кстати?

– Да, без вопросов. Сколько нужно всего?

– 300 долларов.

В этот раз Ангелине не повезло. Вместо 300 долларов и двух часов удовольствия девушка проедет в РУВД и заплатит штраф. На учете у правоохранителей она уже состоит. Впервые попалась в 2020-м. Несмотря на отсутствие глубокой конспирации, Ангелина свято верит в то, что никто и никогда не узнает, чем она занимается в Минске. Образ жизни и круг общения ограничен клиентами, а интересы заканчиваются на 100-долларовых купюрах. Когда грань между сексом, любовью и деньгами размыта, человек начинает терять связь с реальностью. И внутренний голос предательски выдает истину молодой, но уже заблудшей души...

С этого не так-то просто слезть. Потому что заработок выше, чем на обычной работе. Я не считаю это плохим чем-то. Противозаконно? Да, это административное правонарушение.

– То есть ты считаешь, что ты доброе дело делаешь?

– Естественно, не было бы нас, было бы больше измен и так далее и тому подобное. И больше разводов.

– Ты бы узаконила проституцию.

– Нет, зачем? Цены бы стали ниже. И налоги.

История знакомства с сутенером для Гульнары закончилась хеппи-эндом. Если так вообще можно выразиться в ее ситуации. Мужчину задержали, уголовное дело уже передано в суд. Сама девушка больше и вспоминать не хочет о том, что когда-то искала любовь в интернете, а после еще и занималась ею за деньги. Судьба остальных потерпевших ей неизвестна, Telegram-чат был единственным местом их общения. У каждой теперь своя судьба и своя дорога.