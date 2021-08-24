Диапазон колеблется от 5 до 8 лет. Существует ли оптимальный возраст, чтобы отдавать ребёнка в школу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу? Ведь возрастной диапазон колеблется от пяти до восьми лет.
Ольга Тиринова, ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования научно-исследовательского центра Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь:
Это настолько индивидуально, судя по опыту, который я имею как учитель-практик в прошлом. Я знаю замечательных детей шестилетнего возраста и даже шестилеток, которые достигали этого возраста в сентябре или октябре, и они прекрасно усваивали учебную программу. И в то же время были семилетние дети, которые испытывали трудности. Поэтому однозначно сказать и дать рецепт для всех, что это должно быть 6-7 или шесть с половиной лет, очень тяжело. Надо пообщаться с ребенком, его узнать, и тогда уже можно дать какой-то совет. По нашему законодательству, по Кодексу Республики Беларусь об образовании, дети приходят в школу с шести лет и более, при этом допускается, что если день рождения ребенка приходится на период с 1 по 30 сентября, ему исполняется шесть лет, он тоже имеет право прийти в школу, родители могут принимать решение, зная своего ребенка, советуясь с педагогами дошкольного учреждения образования, с врачом, что очень важно. Это комплексная проблема, которая, к сожалению, решается индивидуально.
Наталья Лисовская, психолог Городского клинического детского психиатрического диспансера, консультант телефона доверия для детей и подростков:
Есть определенные моменты, на которые родителям есть смысл обратить особое внимание, которые являются прямым противопоказанием тому, чтобы идти в школу в шесть лет. Это все то, что касается неврологических нарушений дошкольного возраста, логопедических проблем – самые часто встречающиеся. Есть еще определенные факторы. Очень часто дети, у которых не отстроены все логопедические проблемы, дальше испытывают серьезные затруднения, например, с грамотностью письма. Это моменты, которые очень важно доработать, пока ребенок не пошел в школу.
Этот детский тест на готовность к школе пройдут не все взрослые. А у вас получится? Попробовать здесь.