Диапазон колеблется от 5 до 8 лет. Существует ли оптимальный возраст, чтобы отдавать ребёнка в школу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

В каком возрасте стоит отдавать детей в школу? Ведь возрастной диапазон колеблется от пяти до восьми лет.

Ольга Тиринова, ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования научно-исследовательского центра Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь:

Это настолько индивидуально, судя по опыту, который я имею как учитель-практик в прошлом. Я знаю замечательных детей шестилетнего возраста и даже шестилеток, которые достигали этого возраста в сентябре или октябре, и они прекрасно усваивали учебную программу. И в то же время были семилетние дети, которые испытывали трудности. Поэтому однозначно сказать и дать рецепт для всех, что это должно быть 6-7 или шесть с половиной лет, очень тяжело. Надо пообщаться с ребенком, его узнать, и тогда уже можно дать какой-то совет. По нашему законодательству, по Кодексу Республики Беларусь об образовании, дети приходят в школу с шести лет и более, при этом допускается, что если день рождения ребенка приходится на период с 1 по 30 сентября, ему исполняется шесть лет, он тоже имеет право прийти в школу, родители могут принимать решение, зная своего ребенка, советуясь с педагогами дошкольного учреждения образования, с врачом, что очень важно. Это комплексная проблема, которая, к сожалению, решается индивидуально.