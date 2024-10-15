«Счастливая семья» – один из главных приоритетов пятилетки. Итоги форума «Разговор о важном» в Полоцке

Как уберечь белорусов от весьма опасных вызовов и сохранить то, что по-настоящему бесценно, говорили 15 октября в Полоцке в стенах легендарного и известного на весь мир Софийского собора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум «Разговор о важном» стал дискуссионной площадкой, где рассуждали о важности сохранения семейных ценностей. Проект – совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви. Неслучайно форум проходит на Неделе родительской любви, которая соединяет два теплых и очень трепетных праздника – День матери и День отца. Марина Кишкурно подробнее.

Под сводами Софийского собора собрались более двух с половиной сотен человек: супружеские пары, парламентарии, представили государственной власти, священнослужители. Семья – не только сила, но и крепость нации. И сегодня, когда перед миром стоят новые вызовы, очень важно сохранить этот институт в классическом его представлении. В этом историческая миссия Беларуси. Наша страна встала на защиту семейных ценностей и духовной основы. Наталья Кочанова председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы едины в том, чтобы сохранять те белорусские традиции, которые были заложены нашими поколениями. Испокон веков белорусы были добрые, отзывчивые, умели хранить свои традиции и сохраняют их сегодня. Подтверждением тому наше мероприятие, где мы все вместе говорили об очень важных и нужных для современного общества вопросах. «Счастливая семья» – один из главных приоритетов текущей пятилетки. Находясь в центре Европы, Беларусь не может не ощущать на себе западные тенденции. Например, моду на более поздние браки.

Инна Лисицкая, председатель «Белорусской ассоциации многодетных родителей» Партизанского района Минска:

Я очень благодарна государству, политике Президента, потому что она вся направлена на поддержку многодетных семей, на поддержку материнства и такая встреча еще раз показывает, насколько государство относится внимательно, с пониманием к многодетным семьям.

Развитие института семьи – важнейшая задача для нашего государства. В стране реализуются все утвержденные социальные программы, и результат этой работы очевиден. Так, Беларусь имеет один из самых низких показателей детской смертности в мире. Уменьшить намерена страна и число разводов. Мероприятия, посвященные Неделе родительской любви, продолжились в Полоцке – подробности здесь.

Семья – опора государства. Эти слова сегодня звучали часто. В нашей политике семья – это еще и абсолютный приоритет. Беларусь заботится о благополучии как детей, так и родителей. Доступное жилье, качественная медицина и образование, условия для всестороннего развития общества. Но степень поддержки становится понятна только тогда, когда сам становишься родителем.

Алла Смоляк, представитель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Семья – это та ячейка общества, которая закладывает основы для каждого маленького человечка, который растет в семье, потом выходит в свет и тем самым дарит своей земле, своей родине то, на что родина рассчитывает.