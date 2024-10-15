Мероприятия, посвящённые Неделе родительской любви, продолжились в Полоцке

Популяризация традиционных ценностей и укрепление статуса семьи. На святой белорусской земле, в Полоцке, продолжаются мероприятия, посвященные Неделе родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Счастливая семья – сильное государство» – совместный проект Совета Республики Национального собрания и Белорусской православной церкви. Под сводами Софийского собора собрались более 2,5 сотни человек. Это люди разных возрастов и профессий. Но все они едины в своем стремлении сохранить традиционные семейные ценности. Счастливая семья – один из главных приоритетов текущей пятилетки. Развитие института семьи – важнейшая задача для нашей страны.

Олеся Точило, директор Координационного центра защиты жизни и семейных ценностей Полоцкой епархии «Зарождение»:

На сегодняшний момент статистика такова, что из пяти семей три расходятся. Поэтому то внимание, которое уделяется семьям, которые, вопреки всяким обстоятельствам, живут, воспитывают детей, особенно многодетные семьи. И мы сегодня видим, какое внимание глава государства, и не только, обращает внимание на крепкую семью как основу государства. Это очень радостно. Потому что только многодетная семья никогда не подведет.