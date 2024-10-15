Мероприятия, посвящённые Неделе родительской любви, продолжились в Полоцке

Популяризация традиционных ценностей и укрепление статуса семьи. На святой белорусской земле, в Полоцке, продолжаются мероприятия, посвященные Неделе родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Популяризация традиционных ценностей и укрепление статуса семьи. На святой белорусской земле, в Полоцке, продолжаются мероприятия, посвященные Неделе родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Счастливая семья – сильное государство» – совместный проект Совета Республики Национального собрания и Белорусской православной церкви. Под сводами Софийского собора собрались более 2,5 сотни человек. Это люди разных возрастов и профессий. Но все они едины в своем стремлении сохранить традиционные семейные ценности.
Счастливая семья – один из главных приоритетов текущей пятилетки. Развитие института семьи – важнейшая задача для нашей страны.
Олеся Точило, директор Координационного центра защиты жизни и семейных ценностей Полоцкой епархии «Зарождение»:
На сегодняшний момент статистика такова, что из пяти семей три расходятся. Поэтому то внимание, которое уделяется семьям, которые, вопреки всяким обстоятельствам, живут, воспитывают детей, особенно многодетные семьи. И мы сегодня видим, какое внимание глава государства, и не только, обращает внимание на крепкую семью как основу государства. Это очень радостно. Потому что только многодетная семья никогда не подведет.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Семья сегодня является одной из важных ценностей нашего белорусского общества. Белорусское государство делает очень многое для того, чтобы сохранить белорусский уклад семьи. В связи с этим многие государственные меры поддержки оказываются.
Находясь в центре Европы, Беларусь не может не ощущать на себе влияние западных тенденций, например, речь о моде на более позднее вступление в брак. Но наша страна идет по своему пути и опирается на собственные богатые вековые традиции.
На разном уровне реализуются все утвержденные социальные программы. И как результат этой работы – стабильно высокие результаты Беларуси в международных рейтингах. Например, у нас один из самых низких показателей детской смертности в мире.