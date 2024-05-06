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Польский судья попросил политического убежища в Беларуси

06 мая 2024 10:45
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Сбежал от европейской «демократии»‎ и прессинга. Польский судья Томаш Шмидт приехал в Минск и просит политического убежища у властей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский судья попросил политического убежища в Беларуси-1

На родине за свои взгляды он подвергался давлению и преследованиям. Сегодня судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы встретился с журналистами и под прицелом множества фото- и видеокамер подписал прошение об отставке с занимаемой должности. Документ белорусское посольство передаст польским властям. Также Томаш Шмидт рассказал о своем желании обратиться к главе белорусского государства с просьбой о защите. Потому что о возвращении в Польшу речи идти не может: судья опасается за свою и жизнь близких людей.

Польский судья попросил политического убежища в Беларуси-4

Томаш Шмидт, гражданин Польши:
Это был документ об отставке с должности судьи в Республике Польша с немедленным вступлением в силу. Я попрошу белорусское посольство передать документы польской стороне. Подписание этого документа было выражением протеста против политики, которую ведет польская власть по отношению Беларуси и России. В настоящий момент возвращение в Польшу грозит мне арестом. Может быть дело сфабриковано и меня обвинят в шпионаже. Поэтому я прошу об опеке и охране господина Президента Республики Беларусь.

Польский судья попросил политического убежища в Беларуси-7

Томаш Шмидт открыто заявляет о своем несогласии с агрессивной политикой польских властей в отношении Беларуси и России. Он не раз подчеркнул роль Президента Александра Лукашенко в укреплении мира в регионе. А вот западные страны, по словам гражданина Польши, преследуют совсем другие цели.

Польский судья попросил политического убежища в Беларуси-10

Томаш Шмидт:
Уже есть некоторые гибридные действия, которые являются предпосылкой гибридной войны хотя бы со стороны Литвы. На текущий момент неофициальные единицы находятся со стороны НАТО на территории Украины, но есть предпосылки, что скоро они войдут на территорию Украины под своим флагом, натовским.

Томаш Шмидт уже неделю находится в Минске. Впечатлен Беларусью и готов рассказывать оппонентам о реальном положении дел в нашей стране.

# Международная политика # общество

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