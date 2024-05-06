Польский судья попросил политического убежища в Беларуси

Сбежал от европейской «демократии»‎ и прессинга. Польский судья Томаш Шмидт приехал в Минск и просит политического убежища у властей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На родине за свои взгляды он подвергался давлению и преследованиям. Сегодня судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы встретился с журналистами и под прицелом множества фото- и видеокамер подписал прошение об отставке с занимаемой должности. Документ белорусское посольство передаст польским властям. Также Томаш Шмидт рассказал о своем желании обратиться к главе белорусского государства с просьбой о защите. Потому что о возвращении в Польшу речи идти не может: судья опасается за свою и жизнь близких людей.

Томаш Шмидт, гражданин Польши:

Это был документ об отставке с должности судьи в Республике Польша с немедленным вступлением в силу. Я попрошу белорусское посольство передать документы польской стороне. Подписание этого документа было выражением протеста против политики, которую ведет польская власть по отношению Беларуси и России. В настоящий момент возвращение в Польшу грозит мне арестом. Может быть дело сфабриковано и меня обвинят в шпионаже. Поэтому я прошу об опеке и охране господина Президента Республики Беларусь.

Томаш Шмидт открыто заявляет о своем несогласии с агрессивной политикой польских властей в отношении Беларуси и России. Он не раз подчеркнул роль Президента Александра Лукашенко в укреплении мира в регионе. А вот западные страны, по словам гражданина Польши, преследуют совсем другие цели.