В Березино восстановят заброшенный дворец Потоцких

Новости Беларуси. В Миноблисполкоме принято решение реконструировать усадьбу Потоцких в Березино. Здесь планируют создать краеведческий музей, которого в городе никогда раньше не было. На второй этаж переедет дом ремесел и творческие мастерские. Общая площадь здания составит около 800 квадратных метров. Для будущего музея собрано свыше 4 тысяч экспонатов, сообщили в программе «Минщина». Вся история старинного объекта – в материале Дарьи Авсюк.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Этот некогда роскошный дом был возведен на берегу Березины в конце XIX века и принадлежал знаменитому роду Потоцких. Усадьбу в стиле позднего классицизма возвела Анна Потоцкая, чтобы использовать ее в качестве летней резиденции.

Усадьба представляла собой двухэтажный каменный дом. Также на территории находились пристройки для прислуги и графские конюшни. Помимо этого, в 1853 году Потоцкие основали в Березино винокурню, которая давала хорошую прибыль. А само поместье окружали зеленые сады.