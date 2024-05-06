«Правда остаётся правдой». Представители СМИ почтили память погибших у стелы «Минск – город-герой»
«Беларусь помнит. Помним каждого». Республиканская эстафета памяти в эти дни объединяет миллионы наших соотечественников. Живые цветы ложатся к подножию величественных мемориалов и скромных памятников. Память погибших у стелы «Минск – город-герой» почтили представители Министерства информации, руководители и специалисты ведущих белорусских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мысленно благодаря безвременно ушедших героев, присутствующие склонили головы в молитве. На фоне создания новых очагов напряженности в нашем регионе и беспрецедентного давления на Беларусь журналисты вынужденно включились в бой на информационном фронте. В период, когда на Западе пытаются переписать историю, в том числе медиасообщество отстаивает историческую правду. И несмотря на все сложности, упорно говорит, какой ценой нам достался мир.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Когда узник рассказывает, как они под Озаричами 10 дней провели в аду, когда у мужчины наворачиваются на глазах слезы, знайте, это проникает до самого сердца (даже сейчас у меня голос дрожит). И вот когда мы пишем и создаем такие документальные проекты, именно документальные проекты, то, я так думаю, мы этим достучимся до сердец нашего подрастающего поколения. И мы оставим этот след в истории.
Никто, и я не мог представить, а тем более мои деды и бабушки, которые воевали в той войне, что опять немецкие танки появятся на территории дружественной нам Украины. В одной из тех республик, которая также героически сражалась с коричневой чумой. В этом году будет 80 лет освобождения Беларуси, и в этой Победе огромное участие принимали партизаны.
На территории Беларуси было развернуто огромное партизанское движение. Они жили в неимоверно сложных условиях, но отстаивали эту Победу, отстояли ее. Если на Западе перепишут историю – Бог им судья, но правда остается правдой. Ведь сила-то в правде. И победа в информационной войне будет за нами.
Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
Беларусь одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где память о Великой Победе не подвержена какой-то политической конъюнктуре, моде или сезонности. Для нас память о Великой Отечественной войне, той Великой Победе – это неотъемлемая часть нашего исторического кода, то, что в сердце каждого белоруса.
Ужасы той войны не должны повториться, и белорусы об этом знают, пожалуй, как никто другой. Высокую цену мирных дней понимают все поколения. Почтить память героев в преддверии праздника Победы выходят все.