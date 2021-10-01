Савиных об участии ЕС в миграционном кризисе: «Проблема заключается в том, что они не пытаются вести диалог»

Эти и другие вопросы, связанные с ситуацией на границе, обсудили 1 октября депутаты во время выездного заседания Постоянной комиссии по международным делам. Оно прошло в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Среди тем – правовой режим положения мигрантов, международные соглашения, ранее подписанные с ЕС. В частности, Европейский союз без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов. Депутаты в ближайшее время должны принять решение о возможности приостановки соглашения с белорусской стороны.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проблема заключается в том, что они не пытаются вести диалог. Они в настоящее время пытаются сформировать как можно больший объем различных деклараций, заявлений для того, чтобы создать впечатление, что это Беларусь имеет какое-то отношение к этому кризису. Это противоречит действительно правовой оценке ситуации, это конфликтует со всеми международными обязательствами, как Польши и Литвы, как членов Европейского союза. Но, как мне представляется, они сегодня делают громкие заявления в медийном пространстве просто для того, чтобы отвлечь внимание. И, по сути дела, отвлечь внимание от того, что они сами, их правительства реально не исполняют свои обязательства и более того демонстрируют неприемлемое жестокое отношение к людям.

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