«Мы достучимся до всей планеты». Лилия Ананич побывала в лагере для беженцев на границе Беларуси

Новости Беларуси. На грани выживания уже 51 день беженцы из Афганистана находятся в стихийном лагере на белорусско-польской границе. Они ждут предоставления убежища от Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее беженцы подали прошение о предоставлении убежища в Евросоюзе и отказались пересекать границу с Беларусью. Польская сторона пытается исказить ситуацию и не допускает к мигрантам международные и правозащитные организации, а также СМИ. Поэтому такую возможность борцам за права человека, в том числе европейским, готова предоставить наша страна.

Лилия Ананич, член Президиума Белорусского союза женщин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы не будем молчать. И мы достучимся до всей планеты, до всех людей доброй воли. Для того чтобы и у нас, в Беларуси, и вот для этих людей, для всех людей мир был добрым и таким, каким он сегодня нам нужен, белорусам.

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