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Гайдукевич о миграционном кризисе: люди продолжают умирать на территории стран, которые больше всех кричат о демократии

01 октября 2021 20:36
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Новости Беларуси. Беларусь столкнулась с беспрецедентной по своим масштабам кампанией по дезинформации со стороны ЕС. Принятая на ассамблее Совета Европы резолюция стала очередной попыткой переложить ответственность за организацию миграционного кризиса на нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гайдукевич о миграционном кризисе: люди продолжают умирать на территории стран, которые больше всех кричат о демократии -1

Эти и другие вопросы, связанные с ситуацией на границе, обсудили 1 октября депутаты во время выездного заседания Постоянной комиссии по международным делам. Оно прошло в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.  

Гайдукевич о миграционном кризисе: люди продолжают умирать на территории стран, которые больше всех кричат о демократии -4

Среди тем – правовой режим положения мигрантов, международные соглашения, ранее подписанные с ЕС. В частности, Европейский союз без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов. Депутаты в ближайшее время должны принять решение о возможности приостановки соглашения с белорусской стороны.  

Гайдукевич о миграционном кризисе: люди продолжают умирать на территории стран, которые больше всех кричат о демократии -7

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К сожалению, мы пока слышим только обвинения, незаконные в отношении Беларуси, потому что Беларусь ни в чем не виновата. Мы слышим двойные стандарты, тройные, мы слышим ложь, обман, и видим, что люди, к сожалению, продолжают страдать, умирать, болеть и голодать. И делают они это на территории тех стран, которые больше всех кричат о демократии и суверенитете.  

# Беженцы # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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