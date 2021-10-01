Гайдукевич о миграционном кризисе: люди продолжают умирать на территории стран, которые больше всех кричат о демократии

Новости Беларуси. Беларусь столкнулась с беспрецедентной по своим масштабам кампанией по дезинформации со стороны ЕС. Принятая на ассамблее Совета Европы резолюция стала очередной попыткой переложить ответственность за организацию миграционного кризиса на нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти и другие вопросы, связанные с ситуацией на границе, обсудили 1 октября депутаты во время выездного заседания Постоянной комиссии по международным делам. Оно прошло в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Среди тем – правовой режим положения мигрантов, международные соглашения, ранее подписанные с ЕС. В частности, Европейский союз без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов. Депутаты в ближайшее время должны принять решение о возможности приостановки соглашения с белорусской стороны.