Правозащитники обвинили Польшу в жестоком обращении с беженцами

В частности, свидетельство того, что в Беларусь были вытеснены 32 мигранта. И, как было особо подчеркнуто, польские власти нарушили при этом законы ЕС. Возмущение вызвал и тот факт, что многие мигранты все еще находятся в приграничной полосе в ужасных условиях. Как сказала глава Amnesty International Ева Гедди, «сейчас необходимо, чтобы польские власти установили контакт с этими людьми и обеспечили беспристрастное рассмотрение каждой просьбы о предоставлении убежища, как это определено международным правом. А Евросоюз должен действовать быстро и решительно в отношении этого противостояния». И, как было заявлено, эта ситуация создана самой Польшей.