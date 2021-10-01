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Правозащитники обвинили Польшу в жестоком обращении с беженцами

01 октября 2021 09:34
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Новости Польши. Международные правозащитные организации обвинили Польшу в жестоком обращении с мигрантами. Власти страны силой заставляют беженцев вернуться обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Факты и доказательства противозаконных действий Варшавы были представлены в докладе Amnesty International.  

Правозащитники обвинили Польшу в жестоком обращении с беженцами-1

В частности, свидетельство того, что в Беларусь были вытеснены 32 мигранта. И, как было особо подчеркнуто, польские власти нарушили при этом законы ЕС. Возмущение вызвал и тот факт, что многие мигранты все еще находятся в приграничной полосе в ужасных условиях. Как сказала глава Amnesty International Ева Гедди, «сейчас необходимо, чтобы польские власти установили контакт с этими людьми и обеспечили беспристрастное рассмотрение каждой просьбы о предоставлении убежища, как это определено международным правом. А Евросоюз должен действовать быстро и решительно в отношении этого противостояния». И, как было заявлено, эта ситуация создана самой Польшей.  

# Беженцы # Ева Гедди # Фотофакт

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