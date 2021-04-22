Центр подготовки педагогов по стандартам WorldSkills открылся в Минске. В чём его особенность?

Первый в республике Центр WorldSkills по подготовке будущих воспитателей и учителей начальных классов открылся в столице. Совместный проект Минского городского педагогического колледжа и детского сада – начальной школы № 31 – по праву можно назвать настоящей кузницей талантов. На базе центра молодые педагоги оттачивают свое мастерство, с удовольствием перенимая у опытных наставников их многолетние наработки и знания.

Екатерина Петроцкая, директор Минского городского педагогического колледжа: В этой компетенции мы смогли успешно интегрировать различные образовательные области: литературное чтение и легоконструирование с применением современных информационных средств обучения.

Одно из передовых средств обучения, созданное с главной целью – сделать серые будни юного школьника краше, и было представлено уже на втором семинаре преподавателей, автор проекта – Екатерина Самович. Студентка третьего курса педагогического колледжа уверена: идти в ногу со временем, значит быть всегда на шаг впереди, потому и старается активно внедрять новые технологии в образовательный процесс.

Екатерина Самович, студентка третьего курса Минского городского педагогического колледжа: Современный педагог, если он хочет улучшать качество образования, если хочет сохранять это качество, хочет продвигать себя как хорошего специалиста, должен участвовать в конкурсах, передавать опыт, обмениваться этим опытом.

Главная изюминка инновационного проекта – все то, что обсуждается в ходе семинаров за закрытой дверью не остается. Даже самые необычные идеи и наработки тут же находят свое применение в реальной жизни.

Татьяна Федоренко, учитель детского сада – начальной школы № 31 г. Минска:

Это очень ответственно и интересно, когда молодые педагоги приходят к нам на уроки, делятся своими инновациями. У нас есть педагоги, которые в школе внедряют систему работы с телефонами через QR-коды. Для современных детей это очень интересно.