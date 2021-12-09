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Самым старинным почти 90 лет. В Минске проходит выставка новогодних игрушек, которые вы вряд ли найдёте в магазине

09 декабря 2021 16:25
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Новости Беларуси. Погрузиться в атмосферу чуда и волшебства. В Доме-музее I съезда РСДРП проходит выставка новогодних игрушек из частной коллекции Галины Жук, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самым старинным почти 90 лет. В Минске проходит выставка новогодних игрушек, которые вы вряд ли найдёте в магазине-1

В экспозиции 600 елочных украшений, изготовленных в различных техниках и из разнообразных материалов. В их числе традиционные верхушки, шары и бусы, а также необычные игрушки – предметы быта, сказочные персонажи и музыкальные инструменты.

Самым старинным почти 90 лет. В Минске проходит выставка новогодних игрушек, которые вы вряд ли найдёте в магазине-4

Самым старинным украшениям почти 90 лет. Сделаны они из прессованной ваты и картона.

Самым старинным почти 90 лет. В Минске проходит выставка новогодних игрушек, которые вы вряд ли найдёте в магазине-7

Екатерина Довгополюк, научный сотрудник филиала Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей I съезда РСДРП»:
Выставка будет интересна людям более взрослого поколения, потому что они могут что-то встретить из своего детства, немного поностальгировать, найти какие-то аллегории. И также более младшего, потому что у нас тут впервые представлены железная дорога, хороший, красивый поезд, есть вокзал в миниатюре, наш домик музея, собственно. И также зимний город – он светится, придает настроение, сказку.

Самым старинным почти 90 лет. В Минске проходит выставка новогодних игрушек, которые вы вряд ли найдёте в магазине-10

Посетители выставки смогут увидеть и другие символы праздника – карнавальные маски из папье-маше и новогодние открытки. Продлится экспозиция до 30 января.

Самым старинным почти 90 лет. В Минске проходит выставка новогодних игрушек, которые вы вряд ли найдёте в магазине-13

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# Новый год # общество # Екатерина Довгополюк # Галина Жук # Фотофакт

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