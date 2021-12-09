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Сикорский: авиадиспетчер «Белаэронавигации», работавший во время посадки Ryanair в Минске, действительно был

09 декабря 2021 15:49
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Новости Беларуси. Информационным вбросом назвали в Департаменте по авиации материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сикорский: авиадиспетчер «Белаэронавигации», работавший во время посадки Ryanair в Минске, действительно был-1

В своем материале иностранное издание сообщило, что бывший авиадиспетчер «Белаэронавигации», работавший во время инцидента, в мае бежал в Польшу, где рассказал местным властям свою версию событий. По его словам, в диспетчерской вышке якобы всем руководил офицер КГБ.  

Сикорский: авиадиспетчер «Белаэронавигации», работавший во время посадки Ryanair в Минске, действительно был-4

Директор Департамента Артем Сикорский отметил, что сотрудник, который уехал за границу, действительно был и его отъезду никто не препятствовал. Другой вопрос, при каких обстоятельствах и почему он теперь дает непонятные, явно ложные показания.  

Артем Сикорский назвал вбросом материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске – подробности здесь.  

# Авиация # общество # Артем Сикорский # Фотофакт

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