Сикорский: авиадиспетчер «Белаэронавигации», работавший во время посадки Ryanair в Минске, действительно был

Новости Беларуси. Информационным вбросом назвали в Департаменте по авиации материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем материале иностранное издание сообщило, что бывший авиадиспетчер «Белаэронавигации», работавший во время инцидента, в мае бежал в Польшу, где рассказал местным властям свою версию событий. По его словам, в диспетчерской вышке якобы всем руководил офицер КГБ.