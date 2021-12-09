«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?

Новости Беларуси. 80 млн рублей планирует выделить государство на ремонт сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сумму равными долями разделят между регионами. Кроме этого финансовую поддержку в восстановлении сельхозмашин должны оказать и областные бюджеты. Только в Могилевской области к началу весенне-полевых работ отремонтировать необходимо больше 100 единиц энергонасыщенной техники. В сервисных мастерских засучили рукава и в месяц чинят до 20 тракторов. Как в Могилевской области ремонтируют, а порой и реанимируют сельхозтехнику, расскажет Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Эти узлы и агрегаты принадлежат вот этому трактору, который приехал из Быховского района. По меркам машин он уже солидный старичок, ему уже 13 лет. Может, число и не очень счастливое, но он все же выйдет в поле этой весной благодаря умелым рукам мастеров.

Его руки на работе никогда не бывают чистыми, но коллеги называют их золотыми. За 15 лет работы слесарь по ремонту Александр Перебийнос вернул к жизни сотни железных коней, да не простых, а тех, что сеют и собирают хлеб. У мастера свой почерк и хорошая зрительная память. Любой агрегат, который починил, словно сфотографировал. Есть даже фирменная клепка как знак качества. За каждого своего пациента технохирург борется до последнего.

Александр Перебийнос, слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования:

Честно если сказать, бывает, когда посмотришь на эту коробку или на корпус, сцепление когда достанешь, очень страшно бывает. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И все мы исправляем, все получается и все работает.

Александр Перебийнос – один из десяти слесарей в этом цеху, которые ремонтируют технику. Чтобы посеять урожай, региону необходимо больше 100 энергонасыщенных тракторов. 80 из них будут восстанавливать здесь, на могилевском предприятии «Заднепровский межрайагросервис». Оно самое крупное из пяти подобных в области. Хозяйства отправляют сюда технику, ремонт которой не могут осилить самостоятельно.

Александр Шинелев, начальник отдела ремонта и восстановления техники:

Что касается тракторов, которые поступают к нам в ремонт, мы, несмотря на заявки наших сельхозорганизаций, что касается рулевого управления, световой сигнализации, тормозной системы, мы это выполняем и делаем без заявки. Это безопасность движения. Это серьезный момент, на который мы обращаем пристальное внимание.

Могилевское предприятие охотно делится наработанным опытом в ремонте сельхозтехники с коллегами из других областей. На его базе прошел республиканский семинар. В нем приняли участие представители не только аграрного сектора страны, но и промышленного, а также заводы-изготовители. Среди важных тем для обсуждения – создание ремонтного фонда.

Станислав Карпович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства Беларуси:

Все наши кадры ремонтных предприятий и кадры других отраслей, в том числе и Министерства промышленности, направлены на создание, кроме текущего ремонта, обменных улов и агрегатов. То есть обменного фонда, чтобы в период выхода из строя, самый напряженный период, мы могли заменить эту деталь.

Автопарк сельхозмашин в стране стараются обновлять от 3 % до 5 % в год. В перспективе эта цифра должна подрасти. По наблюдениям специалистов, современная техника ломается реже. Ее электронная начинка позволяет контролировать работу отдельных узлов и вовремя реагировать на неполадки.

Анатолий Уласевич, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Надо электронщики, мы сегодня имеем участок по ремонту электронного оборудования, два специалиста специально обучили, чтобы эту работу вести. Ремонтировать топливную аппаратуру, электрооборудование, ремонтировать гидравлическое оборудование. Сегодня мы увидели, что это есть такое.