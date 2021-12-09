Прямой эфир

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?

09 декабря 2021 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 80 млн рублей планирует выделить государство на ремонт сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сумму равными долями разделят между регионами. Кроме этого финансовую поддержку в восстановлении сельхозмашин должны оказать и областные бюджеты. Только в Могилевской области к началу весенне-полевых работ отремонтировать необходимо больше 100 единиц энергонасыщенной техники. В сервисных мастерских засучили рукава и в месяц чинят до 20 тракторов.  

Как в Могилевской области ремонтируют, а порой и реанимируют сельхозтехнику, расскажет Юлия Мычка.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-1

Юлия Мычка, корреспондент:  
Эти узлы и агрегаты принадлежат вот этому трактору, который приехал из Быховского района. По меркам машин он уже солидный старичок, ему уже 13 лет. Может, число и не очень счастливое, но он все же выйдет в поле этой весной благодаря умелым рукам мастеров.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-4

Его руки на работе никогда не бывают чистыми, но коллеги называют их золотыми. За 15 лет работы слесарь по ремонту Александр Перебийнос вернул к жизни сотни железных коней, да не простых, а тех, что сеют и собирают хлеб. У мастера свой почерк и хорошая зрительная память. Любой агрегат, который починил, словно сфотографировал. Есть даже фирменная клепка как знак качества. За каждого своего пациента технохирург борется до последнего.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-7

Александр Перебийнос, слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования:  
Честно если сказать, бывает, когда посмотришь на эту коробку или на корпус, сцепление когда достанешь, очень страшно бывает. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И все мы исправляем, все получается и все работает.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-10

Александр Перебийнос – один из десяти слесарей в этом цеху, которые ремонтируют технику. Чтобы посеять урожай, региону необходимо больше 100 энергонасыщенных тракторов. 80 из них будут восстанавливать здесь, на могилевском предприятии «Заднепровский межрайагросервис». Оно самое крупное из пяти подобных в области. Хозяйства отправляют сюда технику, ремонт которой не могут осилить самостоятельно.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-13

Александр Шинелев, начальник отдела ремонта и восстановления техники:  
Что касается тракторов, которые поступают к нам в ремонт, мы, несмотря на заявки наших сельхозорганизаций, что касается рулевого управления, световой сигнализации, тормозной системы, мы это выполняем и делаем без заявки. Это безопасность движения. Это серьезный момент, на который мы обращаем пристальное внимание.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-16

Могилевское предприятие охотно делится наработанным опытом в ремонте сельхозтехники с коллегами из других областей. На его базе прошел республиканский семинар. В нем приняли участие представители не только аграрного сектора страны, но и промышленного, а также заводы-изготовители. Среди важных тем для обсуждения – создание ремонтного фонда.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-19

Станислав Карпович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства Беларуси:  
Все наши кадры ремонтных предприятий и кадры других отраслей, в том числе и Министерства промышленности, направлены на создание, кроме текущего ремонта, обменных улов и агрегатов. То есть обменного фонда, чтобы в период выхода из строя, самый напряженный период, мы могли заменить эту деталь.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-22

Автопарк сельхозмашин в стране стараются обновлять от 3 % до 5 % в год. В перспективе эта цифра должна подрасти. По наблюдениям специалистов, современная техника ломается реже. Ее электронная начинка позволяет контролировать работу отдельных узлов и вовремя реагировать на неполадки.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-25

Анатолий Уласевич, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:  
Надо электронщики, мы сегодня имеем участок по ремонту электронного оборудования, два специалиста специально обучили, чтобы эту работу вести. Ремонтировать топливную аппаратуру, электрооборудование, ремонтировать гидравлическое оборудование. Сегодня мы увидели, что это есть такое.  

«Глаза боятся, а руки делают». Как работает самое крупное предприятие Могилёвской области по ремонту сельхозтехники?-28

До начала весенних полевых работ еще есть время. В «Заднепровском межрайагросервисе» уже успели отремонтировать 10 машин. К 1 марта техника должна быть готова снова выйти в поле.  

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Станислав Карпович # Анатолий Уласевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Новым президентом Швейцарии избран Иньяцио Кассис. Александр Лукашенко поздравил политика
09 декабря 2021 15:30

​Новым президентом Швейцарии избран Иньяцио Кассис. Александр Лукашенко поздравил политика

Муковозчик: мне кажется, что анекдот про белоруса, что «прыцярпеўся», у протестунов начинает сбываться
09 декабря 2021 15:27

Муковозчик: мне кажется, что анекдот про белоруса, что «прыцярпеўся», у протестунов начинает сбываться

В Старых Дорогах появился новый ФОК «АкваСтар». Какими видами спорта там можно будет заниматься?
09 декабря 2021 15:17

В Старых Дорогах появился новый ФОК «АкваСтар». Какими видами спорта там можно будет заниматься?