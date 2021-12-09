​Новым президентом Швейцарии избран Иньяцио Кассис. Александр Лукашенко поздравил политика

Парламент Швейцарии избрал главу МИД новым президентом своей страны. Иньяцио Кассис заступит на должность с нового года. Поздравления в адрес политика направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер выразил уверенность в скором восстановлении плодотворных контактов между Беларусью и Швейцарией по таким направлениям, как экономика, финансы и инвестиции, гуманитарные контакты, спорт и туризм. Все это соответствует стратегическим интересам наших стран, будет способствовать укреплению взаимного доверия в наших обществах и безопасности в Европейском регионе.