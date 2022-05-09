Самому юному участнику 10 лет. На «Линии Сталина» показали реконструкцию Берлинской операции

Новости Беларуси. О том, каким был главный военный прорыв, 9 Мая напомнили на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там показали реконструкцию Берлинской операции. Воссозданные события эмоционально потрясли не только зрителей, но и самих участников сценария. Поделится увиденным Константин Герцев.

Последний, победоносный аккорд Великой Отечественной войны – Берлинская операция. Самый укрепленный участок немецкой обороны глубиной в 200 километров советская армия прошла за 17 дней. Остатки Вермахта и войск СС, выполняя преступные приказы Гитлера, стирали с лица земли собственные города. Увиденное не укладывалось в голове. В День Великой Победы битву за освобождение Европы от чумы ХХ века разыграли на «Линии Сталина». «В той войне у каждого погиб родственник». Что говорят посетители «Линии Сталина» на День Победы?

Роман Соколов руководитель военно-исторического клуба «Солдаты Победы»:

Для многих реконструкторов это первая память о своих дедах, потому что они приезжают именно попробовать на себе этот горький хлеб войны и показать это другим людям, чтобы они понимали, что такое война. Какое это горе и зло.

В память о павших героях съехались реконструкторы со всей страны. Танки, самоходки, авиация. В строю и стар и млад. Для 13-летнего Артура это не премьерное сражение. Еще недавно был зрителем на трибунах, но тяга ко всему военному привела на поле боя. Сегодня он советский снайпер.

Артур Мильченко, реконструктор:

У меня есть военная форма. Сначала мы приезжаем в наш лагерь, там мы одеваемся, проходим инструктаж и идем на поле. Там, в принципе, нам говорят, что делать и как будет проходить процесс весь. На каждые значимые даты, на каждые праздники приезжаем, показываем людям, как и что происходило на Великой Отечественной войне. Участвуем. Все холостые патроны, выстрелы.

Но и это не самый юный участник реконструкции. 10-летний Тимур вместе с отцом и братом – солдаты Днепровской флотилии. Матросы этого соединения в 1944-м освобождали Беларусь, 20 из них удостоены звания Героя Советского Союза. На таких примерах и должно воспитываться молодое поколение, поэтому любовь к истории и форме прививают с детства.

Андрей Гришкевич, реконструктор:

Патриотическим воспитанием надо заниматься с самого [детства – прим. ред.], потому что если уже поздно, тогда уже… Многие воспринимают это как просто развлечение. А когда начинаешь это рассказывать – они интересуются. Книги. Вот, мой сын в кадетском энциклопедию военную взял и читает всем, всей комнатой своей там читают. Один читает – все слушают.

Егор Гришкевич, реконструктор:

В этом есть более глубокий смысл. Показывать другим, как было страшно и что нельзя такого допустить снова. «Дед – это наша гордость». Внучки ветерана ВОВ о ценности Победы. Читайте здесь.