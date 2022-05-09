Самому юному участнику 10 лет. На «Линии Сталина» показали реконструкцию Берлинской операции
Новости Беларуси. О том, каким был главный военный прорыв, 9 Мая напомнили на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там показали реконструкцию Берлинской операции. Воссозданные события эмоционально потрясли не только зрителей, но и самих участников сценария.
Поделится увиденным Константин Герцев.
Последний, победоносный аккорд Великой Отечественной войны – Берлинская операция. Самый укрепленный участок немецкой обороны глубиной в 200 километров советская армия прошла за 17 дней. Остатки Вермахта и войск СС, выполняя преступные приказы Гитлера, стирали с лица земли собственные города. Увиденное не укладывалось в голове. В День Великой Победы битву за освобождение Европы от чумы ХХ века разыграли на «Линии Сталина».
«В той войне у каждого погиб родственник». Что говорят посетители «Линии Сталина» на День Победы?
Роман Соколов руководитель военно-исторического клуба «Солдаты Победы»:
Для многих реконструкторов это первая память о своих дедах, потому что они приезжают именно попробовать на себе этот горький хлеб войны и показать это другим людям, чтобы они понимали, что такое война. Какое это горе и зло.
В память о павших героях съехались реконструкторы со всей страны. Танки, самоходки, авиация. В строю и стар и млад. Для 13-летнего Артура это не премьерное сражение. Еще недавно был зрителем на трибунах, но тяга ко всему военному привела на поле боя. Сегодня он советский снайпер.
Артур Мильченко, реконструктор:
У меня есть военная форма. Сначала мы приезжаем в наш лагерь, там мы одеваемся, проходим инструктаж и идем на поле. Там, в принципе, нам говорят, что делать и как будет проходить процесс весь. На каждые значимые даты, на каждые праздники приезжаем, показываем людям, как и что происходило на Великой Отечественной войне. Участвуем. Все холостые патроны, выстрелы.
Но и это не самый юный участник реконструкции. 10-летний Тимур вместе с отцом и братом – солдаты Днепровской флотилии. Матросы этого соединения в 1944-м освобождали Беларусь, 20 из них удостоены звания Героя Советского Союза. На таких примерах и должно воспитываться молодое поколение, поэтому любовь к истории и форме прививают с детства.
Андрей Гришкевич, реконструктор:
Патриотическим воспитанием надо заниматься с самого [детства – прим. ред.], потому что если уже поздно, тогда уже… Многие воспринимают это как просто развлечение. А когда начинаешь это рассказывать – они интересуются. Книги. Вот, мой сын в кадетском энциклопедию военную взял и читает всем, всей комнатой своей там читают. Один читает – все слушают.
Егор Гришкевич, реконструктор:
В этом есть более глубокий смысл. Показывать другим, как было страшно и что нельзя такого допустить снова.
«Дед – это наша гордость». Внучки ветерана ВОВ о ценности Победы. Читайте здесь.
По сценарию сражения советские солдаты при поддержке бронетехники и авиации выбивают гитлеровцев из города. Те, прикрываясь мирными жителями, отходят на новые рубежи обороны, после чего наносят контрудар. Безуспешно. За считаные минуты враг уничтожен. Картинка происходящего не оставила зрителя равнодушным, переполненные трибуны завороженно следили за каждым эпизодом битвы.