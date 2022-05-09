«В той войне у каждого погиб родственник». Что говорят посетители «Линии Сталина» на День Победы?

Новости Беларуси. О том, каким был главный военный прорыв, 9 Мая напомнили на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там показали реконструкцию Берлинской операции. Воссозданные события эмоционально потрясли не только зрителей, но и самих участников сценария.

Вот они, наследники победителей. Тысячи семей со всей страны приехали на «Линию Сталина», чтобы через запах металла и пороха еще раз убедиться: война нам ни к чему. А значит, урок истории следует помнить.

Наталья Тарасевич, посетительница «Линии Сталина»:

История, любовь к стране, любовь ко всему народу, к миру. Чтобы дети помнили, потому что уже ветеранов и тех, кто был, нет практически уже. Их мало осталось. Поэтому чтобы так вот память наша в нашей памяти, в наших детях, чтобы им передавалось.